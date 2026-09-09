Lavazza Assoluta

Lavazza gode di un'ottima reputazione per la fornitura di chicchi di caffè, e certamente anche per la produzione di piccole macchine da caffè relativamente economiche e semplici. Ne abbiamo recensite diverse e praticamente tutte hanno ricevuto elogi.

Ma ovviamente, esiste un mercato più competitivo appena fuori dalla portata di Lavazza: un mercato in cui operano marchi come Sage, DeLonghi e altri, offrendo macchine da caffè con funzionalità più ampie a un prezzo un po' più elevato. È proprio in queste fasce di prezzo che Lavazza ora desidera competere più direttamente.

La macchina si chiama Assoluta. Pesa 10 chili, ha un design leggermente più compatto e presenta un attraente accento color rame. Va detto che prepara il caffè versandoci chicchi interi, ma la macchina stessa è più automatizzata ed è chiaramente pensata per un amante del caffè più "occasionale" che vuole il risultato ma non vuole essere coinvolto personalmente nel processo di preparazione, cosa che, tra l'altro, va benissimo.

La tramoggia posteriore contiene 150 grammi, e non è una quantità enorme, e il serbatoio d'acqua da 1,5 litri è anch'esso piuttosto piccolo. Va detto però che la macchina sembra pensata principalmente per l'espresso e qualche cappuccino occasionale, dove le quantità di acqua (e latte) sono minori; e, combinato con il design più compatto, tutto si incastra perfettamente.

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Quindi non c'è molto di nuovo sotto il sole, vero? Beh, non è proprio così, perché il modo in cui l'Assoluta cuoce il latte a vapore è diverso da tutto ciò che abbiamo visto. L'idea è che se stai preparando un cappuccino, prendi il bicchiere speciale della Trsaparenza Collection che lo accompagna, controlli il livello del latte usando le linee laterali della tazza, monti il vetro con un coperchio proprietario speciale con un ugello per la vaporizzazione sotto, e poi la macchina crea un cappuccino perfetto, dove tutto quello che hai fatto è aggiungere la quantità di latte necessaria.

L'idea qui è di semplificare il processo, e ci è riuscito, ma ci sono compromessi piuttosto seri, come forse avrete già intuito. E se ci fossero due persone che vogliono un cappuccino, per esempio? Beh, in quel caso dovrai trasferire il caffè appena preparato in un'altra tazza così da poter riutilizzare il bicchiere di Trsaparenza per il prossimo, altrimenti dovrai comprarne un altro. O quanti ne servono per assicurarti che più persone possano ricevere caffè con latte schiumoso contemporaneamente.

E sì, tutto questo è proprietario - il vetro, il coperchio, tutto.

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La macchina in sé eroga 19 bar e, grazie alla sua comprovata esperienza di buona preparazione, produce eccellente crema e risultati costantemente buoni anche con il latte. Richiede anche pochissima pulizia, poiché non ci sono tubi esterni che necessitano di pulizia costante e l'accumulo di sporco è significativamente inferiore rispetto ad altri modelli.

Ma con un prezzo di circa £700, non possiamo evitare di parlare di funzionalità. Una DeLonghi Rivelia costa molto meno e può praticamente eguagliarla punto per punto in termini di tecnologia e funzionalità. Una Sage Barista Touch è spesso offerta a un prezzo un po' superiore; è una macchina che sembra un po' più robusta e può fare molto di più. La nuova e folle AutoBarista di Ninja costa anche una frazione di più, ma offre anche una selezione di bevande fredde.

Il punto è che la concorrenza in questo settore è feroce, e Lavazza potrebbe aver scelto di chiedere un po' troppo per l'Assoluta rispetto a ciò che può effettivamente fare. Questo però non significa che ciò che può fare sia deludente - tutt'altro. Questa macchina del caffè è efficiente, compatta, ben costruita e proviene da un produttore che si è guadagnato una buona fiducia. Dovrebbe solo essere un po' più economica...