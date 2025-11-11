L'avventura di formazione Mixtape è stata posticipata al 2026

HQ

Un gioco che ha attirato molta attenzione ogni volta che è stato mostrato è Mixtape di Beethoven & Dinosaur (i creatori dell'acclamato The Artful Escape ). L'idea era che sarebbe uscito quest'anno, ma il tempo sta indubbiamente per scadere.

Gli sviluppatori lo ammettono, avendo ora pubblicato un nuovo trailer su Bluesky in cui usano in modo affascinante i titoli delle canzoni per trasmettere la triste notizia che Mixtape è stato posticipato al 2026, senza una data precisa.

L'avventura ha un'ambientazione spiccatamente ispirata agli anni '80 e si svolge nell'arco di una giornata, dove seguiamo i ricordi di tre adolescenti come una sorta di Mixtape. Ciò include cose come il primo bacio, una visita a un parco divertimenti abbandonato, lo skateboard e persino l'ultimo ballo in quella che si spera sarà un'avventura memorabile. L'ispirazione è chiaramente tratta dai classici film di formazione e Mixtape uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Sarà anche incluso con Game Pass dal primo giorno.