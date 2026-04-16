L'avventura epica più giocosa è tornata: Kitaria Fables 2 è stata annunciata per PC e console.

Se sei un fan di RPG accoglienti e colorati, senza dubbio conoscerai Kitaria Fables. Il titolo 2021 di Secret Level Studios ha venduto in totale 400.000 copie, anche se ha sofferto di alcuni problemi di telecamera e controlli che potevano essere risolti. Fortunatamente, sia gli studi di sviluppo che il loro editore, PQube, hanno fatto i loro compiti e sapevano esattamente su cosa concentrarsi nell'annuncio.

Kitaria Fables 2 è stato presentato con un trailer al Galaxies Spring Showcase e arriverà su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 in futuro. Sebbene la storia sia ambientata dopo gli eventi del primo gioco, questo titolo presenterà due nuovi eroi, Alice e Dusty, che potrai interpretare sia in modalità single-player che in cooperativa locale.

Dai un'occhiata al trailer di Kitaria Fables 2 e assicurati di aggiungerlo alla tua lista dei desideri per quando verrà annunciata la data di uscita.