L'avventura fantascientifica pixelata Replaced riceve oggi una demo

HQ

Ti ricordi l'E3? È passato un po' di tempo, vero? È passato così tanto tempo che ora sembra un ricordo lontano. L'ultima edizione dell'expo di videogiochi si è tenuta nel 2021 su scala limitata a causa della pandemia, e uno dei giochi annunciati all'epoca è stato Replaced.

Ma... Non è ancora stato pubblicato ed è stato continuamente rimandato. Ora, però, si dice che sia in arrivo, e lo sviluppatore bielorusso Sad Cat Studios e l'editore Thunderful Games hanno annunciato a dicembre che la sua prima sarà il 12 marzo.

Molti non hanno ancora osato aprire il champagne dopo tutti i ritardi, temendo un altro rinvio all'ultimo minuto - ma questa volta sembra che saremo risparmiati. Il team ha annunciato sui social media che oggi verrà rilasciata una demo.

Inizialmente sarà disponibile solo su PC, ma il gioco finito sarà disponibile anche su Xbox il 12 marzo e sarà incluso nel Game Pass. Con la demo pubblicata, sembra sempre più improbabile che ci saranno altri ritardi, il che è una fortuna perché stiamo finendo le dita su cui contare.

Guarda un trailer e alcune immagini qui sotto per questa avventura di fantascienza retro-futuristica e distopica molto interessante.