L'avventura ispirata a Mœbius Sable è gratuita su Epic

L'acclamato gioco d'avventura svedese Sable, uscito nel 2021, è ora completamente scaricabile gratuitamente tramite l'Epic Games Store: una piccola delizia estiva perfetta per i giocatori. Sviluppato da Raw Fury, il gioco è stato elogiato per il suo stile visivo unico, chiaramente ispirato al leggendario artista Mœbius, e spesso paragonato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sable offre un'esperienza meditativa e dal ritmo lento in cui giochi nei panni del personaggio principale: una giovane ragazza che intraprende un viaggio di formazione per trovare la sua maschera e tornare dal suo clan nomade. Invece di combattimenti o azione ad alto numero di ottani, il gioco si concentra sull'esplorazione, l'atmosfera e l'estetica, rendendolo un'avventura diversa ma innegabilmente bella.

Questa offerta è disponibile fino al 3 luglio, quindi se sei dell'umore giusto per qualcosa di rilassante e artistico da giocare, non perdere l'occasione. Tutto ciò di cui hai bisogno è un account Epic Games e un PC, poi è solo questione di scaricare e immergersi. Chi prima arriva, meglio alloggia!

