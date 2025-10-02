L'avventura più costosa della Disney: svelato l'enorme budget di Dial of Destiny

HQ

Che il quinto (e ultimo) film di Indiana Jones sia stato uno spettacolo scandalosamente costoso non era un segreto, ma la documentazione emersa di recente da Disney e Lucasfilm mostra che era molto più costoso di quanto rivelato in precedenza. Quanto costa? Secondo i documenti, Indiana Jones and the Dial of Destiny aveva un budget di produzione sbalorditivo di 419 milioni di dollari.

Come i fan ricorderanno, il film si è rivelato una perdita finanziaria per la Disney, incassando solo 384 milioni di dollari in tutto il mondo. Questa cifra non si è nemmeno avvicinata a coprire i costi di produzione, essendo ben al di sotto del pareggio.

Quindi la domanda rimane: il bilancio è mai stato veramente giustificato? Indiana Jones può essere un nome iconico del cinema, ma una scommessa da 400 milioni di dollari sarebbe sempre stata rischiosa. Il film è stato uno spettacolo enorme, tutto compreso – ma ha mai avuto davvero la possibilità di recuperare costi così astronomici?

