L'avventura preistorica di enigmi visivi Theropods arriverà il 20 agosto

Quando parliamo di avventure punta e clicca, di solito pensiamo a conversazioni contorte ma comiche mentre cerchiamo diligentemente la soluzione inverosimile al prossimo enigma che ci porterà avanti, usando indizi scritti, dialoghi o descrizioni degli oggetti come riferimenti. Tuttavia, in Theropods praticamente non c'è nulla di tutto ciò.

Theropods è un'avventura preistorica con un tocco di narrativa 'pulp' in cui una giovane cacciatrice cerca un modo per liberare la sua tribù dai barbari che li tengono prigionieri. Allo stesso tempo, un viaggiatore spaziale si schianta in una capsula di salvataggio, e sembra che la sua unica possibilità di fuggire dal pianeta sia allearsi con questa ragazza. Oh, e in questo mondo, proprio come nel film 'One Million Years B.C.', ci sono dinosauri ovunque.

Ciò che rende speciale questa avventura grafica è che non c'è nemmeno una riga di testo, nemmeno una parola. L'intera narrazione è puramente visiva, e il mondo stesso è il grande enigma da risolvere. Inoltre, 'Theropods ' è stato animato a mano fotogramma per fotogramma, è in sviluppo da oltre dieci anni e sarà finalmente disponibile questo mese. Arriverà su PC su Steam, GOG e Epic Games Store il 20 agosto, e puoi dargli un'occhiata qui sotto se pensi che sia qualcosa per te.