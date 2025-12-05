L'avventura retrofuturistica e pixelata Replaced uscirà a marzo

HQ

Quando Replaced è stato annunciato nel 2021, ha subito attirato molta attenzione. È un'avventura ispirata al cyberpunk che prende molto in prestito anche da Blade Runner, completa di uno stile grafico che ricorda il celebre concetto HD 2D di Square Enix, ma con retrofuturismo e ambientazioni distopiche basate sulle premesse fantascientifiche degli anni '80.

Purtroppo, lo sviluppo non è stato liscio e, quando è stato annunciato all'E3 del 2021 dopo tre anni di sviluppo, Replaced era previsto per il rilascio nel 2022. Ma... Questo non è successo e la partita è stata posticipata al 2024/2025. Qualche mese fa, è tornato il momento e Replaced è stato confermato posticipato al 2026.

Ma ora lo sviluppatore Sad Cat Studios e l'editore Thunderful Games sembrano un po' più sicuri di sé e quindi hanno finalmente fissato una data di uscita fissa. Si scopre che il gioco sarà lanciato il 12 marzo sia per PC che per Xbox. Sarà incluso anche nel Game Pass, quindi dovresti sicuramente approfittare dell'occasione per provarlo.