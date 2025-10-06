Notizie dal mondo
L'avvistamento di droni causa interruzioni temporanee dei voli all'aeroporto di Oslo
Gli arrivi sono stati brevemente ritardati mentre le autorità indagano sui droni segnalati vicino alle piste.
All'inizio di lunedì, l'aeroporto principale di Oslo ha dovuto affrontare interruzioni di breve durata dopo che un pilota ha segnalato più droni vicino al percorso di avvicinamento, spingendo le autorità a sospendere gli atterraggi. Diversi voli sono stati ritardati o dirottati mentre la polizia valutava la situazione, anche se l'avvistamento non è stato confermato. Abbiamo appena ricevuto la notizia che le operazioni aeroportuali sono tornate rapidamente alla normalità, ma l'incidente si aggiunge a un modello crescente di interruzioni legate ai droni negli aeroporti europei. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!