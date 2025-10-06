L'avvistamento di droni causa interruzioni temporanee dei voli all'aeroporto di Oslo

HQ

All'inizio di lunedì, l'aeroporto principale di Oslo ha dovuto affrontare interruzioni di breve durata dopo che un pilota ha segnalato più droni vicino al percorso di avvicinamento, spingendo le autorità a sospendere gli atterraggi. Diversi voli sono stati ritardati o dirottati mentre la polizia valutava la situazione, anche se l'avvistamento non è stato confermato. Abbiamo appena ricevuto la notizia che le operazioni aeroportuali sono tornate rapidamente alla normalità, ma l'incidente si aggiunge a un modello crescente di interruzioni legate ai droni negli aeroporti europei. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!