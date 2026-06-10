L'azienda che ha finanziato Obsession condividerà il suo enorme contributo con il team creativo

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Molte persone guadagnano molto grazie a Obsession. Uno dei film più redditizi di tutti i tempi significa che ci sono milioni di persone che vanno alle aziende che hanno finanziato, distribuito e commercializzato Obsession. Inizialmente si credeva che nulla di tutto ciò sarebbe tornato al team creativo, che veniva pagato somme che si potrebbero considerare modeste rispetto alle centinaia di milioni che il film ha raccolto finora.

La settimana scorsa abbiamo riportato la direttrice artistica che ha ricevuto 6.700 dollari per il suo lavoro su Obsession, ma ora TheWrap illustra quante persone sono destinate a guadagnare grandi grazie al successo del film, e sembra che il team creativo sia stato inserito nella lista. Capstone, la società che ha finanziato Obsession, potrebbe guadagnare 40-50 milioni di dollari grazie al film e condividerà questi guadagni con il team creativo, incluso il regista Curry Barker.

Anche Jason Blum di Blumhouse farà un bel sacco di soldi, assicurandosi di guadagnare un paio di milioni per ogni 25 milioni di dollari (Obsession incassati al botteghino statunitense. Quindi, è destinato a guadagnare 17 milioni di dollari. Anche Focus Features, che ha distribuito il film, dovrebbe incassiare ben oltre 100 milioni di dollari.

Di solito, quando un film viene realizzato per 750.000 dollari, non ti aspetti che poi guadagni quasi 250 milioni di dollari, e le persone che lavorano su un film ricevono una tariffa fissa. Con il tipo di successo che sta avendo Obsession, però, si spererebbe che chi ha realizzato il film possa vedere una fetta della torta oltre il semplice avere il film nel curriculum per il futuro.