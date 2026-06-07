L'azione degli sparatutto a estrazione è al centro della scena nella modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 4

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Ultimamente siamo riusciti a raccontarvi tutto su Call of Duty: Modern Warfare 4, sotto forma di anteprime dedicate dopo un viaggio a Los Angeles per testare il gioco in anticipo. Abbiamo potuto vedere un primo estratto della parte Campagna dell'esperienza più ampia, oltre a giocare anche qualche partita in Multiplayer, seguita da una grande esplorazione della terza modalità principale offerta nel progetto, ovvero la DMZ, uno sparatutto in stile sparatutto a estrazione.

Poiché l'Xbox Games Showcase è appena giunto al termine, e poiché Call of Duty è oggi una proprietà Xbox, Modern Warfare 4 ha fatto parte della trasmissione, rappresentando ufficialmente l'ultima parte dello Showcase prima che si svolgesse Gears of War: E-Day Direct. Questa panoramica del gioco era specificamente focalizzata sulla parte DMZ, mettendo in evidenza l'intensa estrazione e l'azione multiplayer che i giocatori vivranno quando la modalità debutterà insieme al progetto a ottobre.

Dai un'occhiata al nuovo trailer di Modern Warfare 4 qui sotto, ricordando che il gioco uscirà anche su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 il giorno del lancio, il 23 ottobre. La precisazione aggiuntiva è che, dopo un paio d'anni da essere incluso nel day one di Game Pass, Modern Warfare 4 non seguirà la stessa linea.