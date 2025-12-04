L'azione dei samurai nello spazio costituisce il gioco di debutto di Chaos Manufacturing SOL Shogunate

Chaos Manufacturing, uno studio di videogiochi indipendente fondato da sviluppatori veterani (Riot, Blizzard, CD Projekt Red, Guerrilla, Respawn, Treyarch e ZeniMax ) e veterani del cinema (partecipanti alla post-produzione di The Matrix, Avengers e Pacific Rim, tra gli altri), ha presentato il loro primo progetto, Un'opera spaziale samurai con il nome SOL Shogunate , durante l'attuale serie PC Gaming Show: Most Wanted.

SOL Shogunate è un futuro alternativo spettacolare in cui fantascienza e conquista spaziale si intrecciano con la profonda tradizione feudale del Giappone, dove il bushido è tutto. Saremo nei panni di Yuzuki, l'unico sopravvissuto di un clan di samurai massacrato per mano di un clan rivale, e che, dopo aver vissuto un po' come ronin, inizia un percorso di vendetta attraverso la metropoli futuristica della Luna.

Man mano che la storia procede, le abilità di combattimento verranno sbloccate, sia con armi che con "energie elementali" in diverse combinazioni che ti permettono di adattare la tua strategia per i boss più difficili. Man mano che lo studio si è ampliato in un comunicato stampa, ogni boss fight sarà accompagnato da una sigla in collaborazione con diverse band rock giapponesi, "progettato per sembrare un videoclip musicale brutalmente coreografato."

"Con SOL Shogunate vogliamo dare vita alla nostra visione della prima 'space opera' samurai: un universo fantascientifico che rende omaggio alla maestosità del Giappone feudale e combina combattimenti fluidi, spettacolo e narrazione intensa," spiega Guy Costantini, CEO di Chaos Manufacturing. "Abbiamo cercato di unire combattimento, storia e musica in un'esperienza che speriamo i giocatori trovino emozionante, emozionante e indimenticabile."

Al momento è stato confermato che arriverà su PC solo tramite Steam, e non abbiamo una finestra di uscita confermata, ma potete vedere il trailer di annuncio, la grafica principale e i primi screenshot di SOL Shogunate qui sotto.