L'azione della vecchia scuola è nel menu del primo trailer del film guidato da Glen Powell The Running Man

Sappiamo da un po' che il regista Edgar Wright e la popolare star Glen Powell stavano collaborando per un remake delThe Running Man classico d'azione, basato sul famoso romanzo di Stephen King. Ora, mentre ci avviciniamo alla data prevista per la premiere di questo film, che debutterà il 7 novembre, è arrivato un primo assaggio del film e ha presentato uno sguardo a un film che sembra divertente, caotico e a volte piuttosto vecchia scuola nella sua configurazione d'azione.

Per coloro che non sanno di cosa si tratta,The Running Man è ambientato in una società del prossimo futuro in cui gli individui noti come Runners sono in grado di iscriversi e competere in un gioco mortale in cui se riescono a sopravvivere per 30 giorni mentre sono braccati da tutti (compresi gli assassini addestrati), se ne andranno con un immenso premio in denaro.

Il film originale vedeva Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista, ma qui Powell sta prendendo il sopravvento e correndo per la sua vita nei panni del personaggio di Ben Richards, tutto per placare il produttore Dan Killian, interpretato da Josh Brolin. Inutile dire che questo film non ha freni ed è l'ideale per tutti gli appassionati di azione che cercano qualcosa di intenso e frenetico questo autunno.

Dai un'occhiata al trailer di The Running Man qui sotto, così come alla sua sinossi ufficiale.

"In una società del prossimo futuro,The Running Man è lo spettacolo più votato in televisione, una competizione mortale in cui i concorrenti, noti come Runners, devono sopravvivere 30 giorni mentre sono braccati da assassini professionisti, con ogni mossa trasmessa a un pubblico assetato di sangue e ogni giorno porta una ricompensa in denaro maggiore. Nel disperato tentativo di salvare la figlia malata, la classe operaia Ben Richards (Glen Powell) viene convinto dall'affascinante ma spietato produttore dello show, Dan Killian (Josh Brolin), a entrare in gioco come ultima risorsa. Ma la sfida, l'istinto e la grinta di Ben lo trasformano in un inaspettato beniamino dei fan e una minaccia per l'intero sistema. Mentre gli ascolti salgono alle stelle, aumenta anche il pericolo, e Ben deve superare in astuzia non solo i Cacciatori, ma una nazione dipendente dal vederlo cadere.