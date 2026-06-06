Lazy River è un FPS cooperativo ambientato in un parco acquatico cosmico non regolamentato

Preparati per la giornata più fantastica di sempre. Gli sviluppatori Mike Boxleiter, Kevan DuPont, Jake Yetter, Joel Corelitz e Karlee Esmailli sono appena apparsi alla presentazione del Day of the Devs per presentare il loro prossimo progetto noto semplicemente come Lazy River.

Questo è uno sparatutto in prima persona cooperativo che vede fino a quattro giocatori viaggiare verso il "parco acquatico più incontrollato della galassia" per vivere una giornata frenetica e intensa. La premessa è essenzialmente che questo parco è definito dal fiume pigro infinito al suo centro, e tu e i tuoi amici dovete percorrerlo su una zattera fatta di cianfrusaglie e oggetti raccolti a caso per raggiungere il lato opposto del parco. Oh, e tutto questo mentre combattevano orde di zombie.

Combinando meccaniche e caratteristiche di costruzione e un gameplay di sopravvivenza simile a un'orda, Lazy River si basa tutto sull'affrontare le probabilità e sopravvivere per vedere un altro giorno, senza far scattare l'allarme della Water Station One (come è chiamato il parco), altrimenti il ciclo di autopulizia si attiverebbe e eliminerebbe tutta la vita organica nella zona.

Al momento, Lazy River punta a debuttare come progetto Early Access già nell'estate 2027, e a questo punto il gioco sarà in sviluppo da cinque anni. Sarà destinato a essere venduto a 19,99 dollari, e puoi vedere alcune immagini del gioco qui sotto.