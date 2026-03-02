LCK Cup 2026: Gen.G Esports incoronata vincitrice dopo aver superato FearX

HQ

Mentre molte regioni ottengono solo un biglietto per il torneo internazionale First Stand, previsto a San Paolo, Brasile, tra il 16 e il 22 marzo, la LCK coreana e la LPL cinese ottengono due posti ciascuna, grazie ai successi passati di entrambe le regioni su un palcoscenico internazionale.

È per questo che, sebbene la LCK Cup di ieri abbia avuto un chiaro vincitore, entrambi i finalisti parteciperanno al First Stand Tournament. Quindi, anche se Gen.G Esports si è rivelato troppo per FearX, superando la squadra in una finale per 3-0, entrambe le squadre rappresenteranno la Corea al prossimo evento.

La finale è stata anche piuttosto familiare, essendo una rivincita della finale del Upper Bracket, che Gen.G ha vinto anche in modo convincente per 3-1.