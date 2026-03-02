LCK Cup 2026: Gen.G Esports incoronata vincitrice dopo aver superato FearX
Entrambe le squadre ottengono comunque il biglietto per il First Stand Tournament, grazie ai precedenti successi della regione.
Mentre molte regioni ottengono solo un biglietto per il torneo internazionale First Stand, previsto a San Paolo, Brasile, tra il 16 e il 22 marzo, la LCK coreana e la LPL cinese ottengono due posti ciascuna, grazie ai successi passati di entrambe le regioni su un palcoscenico internazionale.
È per questo che, sebbene la LCK Cup di ieri abbia avuto un chiaro vincitore, entrambi i finalisti parteciperanno al First Stand Tournament. Quindi, anche se Gen.G Esports si è rivelato troppo per FearX, superando la squadra in una finale per 3-0, entrambe le squadre rappresenteranno la Corea al prossimo evento.
La finale è stata anche piuttosto familiare, essendo una rivincita della finale del Upper Bracket, che Gen.G ha vinto anche in modo convincente per 3-1.