LCK Road a MSI 2026: Hanwha Life e T1 per rappresentare la regione a MSI

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In totale, tre eventi regionali League of Legends si sono conclusi nello scorso fine settimana, tra cui la South Korean Road to MSI. Questo evento è pensato per determinare le due squadre che rappresentano la LCK al Mid-Season Invitational (e chi ottiene un biglietto per la Coppa del Mondo Esports), ma si svolge in modo diverso rispetto alla maggior parte degli altri tornei regionali nel mondo.

Invece di utilizzare un tabellone a eliminazione diretta regolare che alimenta una finale, la partita conclusiva di questo evento è uno scenario tipo saloon all'ultima occasione in cui il perdente della 'finale del tabellone superiore' affronta il sopravvissuto della fase a eliminazione diretta dell'attività per conquistare semplicemente un posto MSI. Di fatto, invece che il vincitore della finale del tabellone superiore debba affrontare il vincitore della finale del tabellone inferiore (che potrebbe essere una ripetizione della finale superiore), le squadre degne della finale avanzano semplicemente alla MSI come farebbero indipendentemente dal fatto che una partita del genere si verifichi.

A tal fine, dopo che Hanwha Life ha eliminato T1 in modo 3-1 nella finale del tabellone superiore, la squadra ha ottenuto il primo posto MSI e anche il biglietto EWC della regione, mentre T1 è scesa nel tabellone inferiore e ha dovuto superare Gen.G in un teso risultato per 3-2 per rimettersi in carreggiata e unirsi a Hanwha Life a MSI tra poche settimane.