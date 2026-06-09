LCK Road a MSI 2026: Quattro squadre rimaste in campo con tre partite da giocare

Sebbene la LEC abbia già concluso la stagione primaverile, la LCS lo farà questo prossimo fine settimana.

LEC Primavera 2026: G2 Esports si occupa degli affari e vince il torneo

8 Giugno 2026 alle 10 ARTICOLI DI ESPORTS. Scritto da Ben Lyons

La squadra ha avuto solo una partita da vincere lo scorso fine settimana, ed è proprio quello che ha fatto.