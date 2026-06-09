LCK Road a MSI 2026: Quattro squadre rimaste in campo con tre partite da giocare
Due biglietti per MSI sono in programma, così come uno per la Coppa del Mondo Esports.
Ci sono pochi tornei regionali League of Legends che si concludono questo prossimo weekend, non ultimo il Championship Corea sudcoreano League of Legends, che ha solo tre partite da giocare, quattro squadre ancora in campo, due posti in palio al Mid-Season Invitational di Londra, più un biglietto per la Coppa del Mondo di Esports parigina.
A differenza degli ultimi giorni della LEC dello scorso fine settimana, che utilizzano lo stesso formato delle ultime partite della LCS e lo stesso per le ultime partite della LPL di questo turno, la LCK utilizza una configurazione leggermente diversa.
Il tabellone playoff non porterà a una finale in cui due squadre si sfidano per il biglietto EWC, poiché il vincitore della partita del Upper Bracket Round 3 si rivendicherà quel vantaggio, lasciando al perdente la battaglia di dover poi lottare per la speranza di ottenere il secondo biglietto MSI.
A tal fine, potresti essere curioso di sapere quali saranno le partite del weekend e quando si terranno le partite. Se sì, trova queste informazioni qui sotto.
Round 3 - 12 giugno alle 9:00 BST/10:00 CEST
- Hanwha Life vs. T1 (il vincitore ottiene un biglietto MSI e il posto EWC)
Round 4 - 13 giugno alle 7:00 BST/8:00 CEST
- Gen.G vs. KT Rolster
Round 5 - 14 giugno alle 7:00 BST/8:00 CEST
- Perdente di Hanwha/T1 vs. Vincitore di Gen.G/KT (il vincitore ottiene il secondo biglietto MSI)
Chi pensi uscirà vincitore?