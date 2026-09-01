LCS Estate 2026: Here sono le ultime partite della stagione regolare

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Le varie leghe regionali stanno per concludere nel mondo competitivo League of Legends, con i diversi tornei che ora accedono alle rispettive fasi Playoff o sono negli ultimi giorni della Regular Season. Per la LCS in Nord America, è quest'ultima la cui arriva, con quattro partite da giocare nel fine settimana.

A tal proposito, potresti chiederti quali sono i quattro giochi finali e, se sei tu, dai un'occhiata alle informazioni qui sotto.



Cloud9 vs. Sentinels alle 21:00 BST/22:00 CEST del 5 settembre



Dignitas vs. Team Liquid alle 00:00 BST/13:00 CEST del 6 settembre



FlyQuest vs. Shopify Rebellion alle 21:00 BST/22:00 CEST del 6 settembre



Travestiti vs. Lione alle 00:00 BST/13:00 CEST del 7 settembre



Va detto che Dignitas è ora matematicamente eliminato dall'avanzare ai Playoff mentre Lyon, Team Liquid, Cloud9, Sentinels e Shopify Rebellion sono tutti confermati per avanzare. La grande domanda ora è come la classifica sistemerà il tabellone dei Playoff.