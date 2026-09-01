esports
League of Legends
LCS Estate 2026: Here sono le ultime partite della stagione regolare
Le ultime quattro partite si giocheranno questo prossimo fine settimana.
HQ
Le varie leghe regionali stanno per concludere nel mondo competitivo League of Legends, con i diversi tornei che ora accedono alle rispettive fasi Playoff o sono negli ultimi giorni della Regular Season. Per la LCS in Nord America, è quest'ultima la cui arriva, con quattro partite da giocare nel fine settimana.
A tal proposito, potresti chiederti quali sono i quattro giochi finali e, se sei tu, dai un'occhiata alle informazioni qui sotto.
- Cloud9 vs. Sentinels alle 21:00 BST/22:00 CEST del 5 settembre
- Dignitas vs. Team Liquid alle 00:00 BST/13:00 CEST del 6 settembre
- FlyQuest vs. Shopify Rebellion alle 21:00 BST/22:00 CEST del 6 settembre
- Travestiti vs. Lione alle 00:00 BST/13:00 CEST del 7 settembre
Va detto che Dignitas è ora matematicamente eliminato dall'avanzare ai Playoff mentre Lyon, Team Liquid, Cloud9, Sentinels e Shopify Rebellion sono tutti confermati per avanzare. La grande domanda ora è come la classifica sistemerà il tabellone dei Playoff.