LCS Estate 2026: Il tabellone dei playoff a sei squadre è ora consolidato, con il calendario completo confermato I primi turni di azione sono stati preparati per le partite che inizieranno questo fine settimana.

HQ Mentre molte divisioni regionali League of Legends cercheranno di completare la stagione estiva nelle prossime una o due settimane, la LCS nordamericana è destinata a richiedere ancora più tempo, dato che la fase dei Playoff deve ancora iniziare. Al momento, il primo turno dei playoff inizierà questo weekend, con il tabellone a sei squadre che inizierà con le prime due partite. Nessuna squadra sarà eliminata questo weekend, poiché la prima partita a eliminazione diretta del tabellone a doppia eliminazione si terrà il 18 settembre, con la seconda che seguirà una settimana dopo. In sostanza, non aspettatevi che le azioni avvengano rapidamente, dato che la finale è prevista per poco meno di un mese, il 4 ottobre. Guardando le partite previste, puoi vedere qui sotto quando si giocherà ogni singola partita. Quarti di finale del Upper Bracket:

Cloud9 vs. Shopify Rebellion alle 21:00 BST/22:00 CEST del 12 settembre



Sentinelle vs. FlyQuest alle 21:00 BST/22:00 CEST del 13 settembre

Primo turno del Lower Bracket:

Perdente dei quarti di finale Upper Bracket #1 vs. Perdente dei Quarti di finale Upper Bracket #2 alle 21:00 BST/22:00 CEST del 18 settembre

Semifinali del tabellone superiore:

Lione vs. vincitore di C9/Shopify alle 21:00 BST/22:00 CEST del 19 settembre



Team Liquid vs. Vincitore di Sentinels/FlyQuest alle 21:00 BST/22:00 CEST del 20 settembre

Quarti di finale del Lower Bracket:

Perdente con la testa di serie più bassa della semifinale del Upper Bracket vs. Vincitore del Primo Turno del Lower Bracket alle 21:00 BST/22:00 CEST del 25 settembre

Semifinali del Lower Bracket:

Miglior testa di serie perdente della semifinale del Upper Bracket vs. Vincitore dei Quarti di finale del Lower Bracket alle 21:00 BST/22:00 CEST del 26 settembre

Finale del tabellone superiore:

Vincitore della Semifinale Upper Bracket #1 vs. Vincitore della Semifinale Upper Bracket #2 alle 21:00 BST/22:00 CEST del 27 settembre

Finale del Lower Bracket:

Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 21:00 BST/22:00 CEST del 3 ottobre

Gran Finale:

Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 21:00 BST/22:00 CEST del 4 ottobre

