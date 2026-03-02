LCS Lock-In 2026: Lyon supera Cloud9 conquistando il primo torneo nordamericano dell'anno

HQ

Non è stato solo l'evento LEC Versus dell'EMEA a concludersi ieri, poiché anche alcuni degli altri tornei regionali si sono conclusi, incluso il LCS Lock-In 2026 del Nord America. Questo ha messo contro molte delle migliori squadre LCS contro squadre di seconda divisione della regione, tutto nel tentativo di sollevare il primo trofeo regionale dell'anno e assicurarsi anche per NA l'unico posto al torneo internazionale First Stand.

Poiché la finale si è svolta ieri sera, ora sappiamo che Lyon ha prevalso dopo aver battuto Cloud9 nella grande finale per 3-1. Questo risultato significa che Lyon si recherà a San Paolo, Brasile, dal 16 al 22 marzo come rappresentante di NA al torneo, mentre la squadra avrà ora un obiettivo nella propria regione d'origine, dato che tutti cercheranno di farli cadere dal trono nei prossimi eventi LCS.

Va detto però che non è stato facile per Lyon ottenere questa vittoria, dato che ha dovuto affrontare l'intero tabellone eliminatorio nei playoff, eliminando FlyQuest, Team Liquid e Sentinels, prima di prendere anche la vittoria di C9. Un lavoro davvero impressionante.