LCS Primavera 2026: Le ultime due partite si giocheranno questo fine settimana, con il Lione nella posizione migliore per prevalere
Sebbene la LEC abbia già concluso la stagione primaverile, la LCS lo farà questo prossimo fine settimana.
Alcune delle League of Legends regioni competitive hanno già concluso la stagione primaverile, ma ce ne sono alcune che lo faranno questo prossimo fine settimana. Un esempio è la North American League of Legends Championship Series, che ha solo due partite da giocare, con tre squadre e due biglietti per il Mid-Season Invitational con sede a Londra, più un biglietto per la Coppa del Mondo di Esports parigina.
A tal fine, potresti essere curioso di sapere quali saranno le partite del weekend e quando si terranno le partite. Se sì, trova queste informazioni qui sotto.
Finale del Lower Bracket - 13 giugno alle 21:00 BST/22:00 CEST
- Cloud 9 vs. Team Liquid
Grande finale - 14 giugno alle 21:00 BST/22:00 CEST
- Lione vs. Vincitore di C9/Liquid
Il vincitore otterrà sia un biglietto MSI che uno per l'EWC, mentre il secondo classificato otterrà solo un biglietto MSI, il che rende fondamentale assicurarsi un posto in finale per assicurarsi almeno una partecipazione a un evento internazionale durante questa estate.
Chi pensi uscirà vincitore?