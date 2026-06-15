LCS Primavera 2026: Lyon sconfigge Team Liquid conquistando i posti MSI ed EWC

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La stagione primaverile per il mondo competitivo League of Legends è ormai finita, poiché i vari tornei ed eventi regionali in tutto il mondo sono giunti al termine. Per prima cosa, la LCS in Nord America ha concluso la sua partita, con le ultime due partite che si sono svolte e il favorito ha vincitore.

Dopo aver ottenuto il posto per la finale già il 7 giugno, Lyon si è dimostrato un livello sopra la concorrenza dopo aver eliminato Team Liquid in modo convincente per 3-0. Questo risultato è arrivato dopo che Team Liquid era stato eliminato Cloud9 nella finale del tabellone inferiore, un risultato che significa che C9 in realtà manca il Mid-Season Invitational, poiché i posti regionali all'evento vanno solo alle squadre classificate in finale.

Allo stesso modo, grazie al risultato della partita decisiva, Lyon ha anche ottenuto un posto alla Coppa del Mondo di Esports quest'estate, unendosi agli altri vincitori regionali al momento, con altri posti da coprire in futuro.