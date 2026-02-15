Le 10 copertine più sorprendenti per PC Big Box

HQ

Uso personal computer dagli anni '90, e non solo quelli progettati per Windows. Nel corso della storia, innumerevoli sviluppatori hanno prodotto computer domestici, e questo si riflette nell'elenco qui sotto. A partire da questo, ho dedicato un po' di tempo e mi sono seduto a compilare le mie illustrazioni di copertine preferite per alcuni dei giochi straordinari creati appositamente per personal computer.

10. SimCity 2000

SimCity parla di costruire le città dei tuoi sogni, e ci sono diverse iterazioni della serie, tutte buone. SimCity 2000 in particolare aveva una copertina giocosa che secondo me rappresentava ciò che rappresenta la serie. Questi titoli contenevano serie simulazioni di costruzione di città ma non sempre si prendevano completamente sul serio, e si inserisce anche in questa lista perché mi piace l'idea di una piccola città idilliaca con un UFO che fluttua sopra di essa.

SimCity 2000 è stato rilasciato per MS-DOS nel 1993.

9. Simon il Mago

Non ho giocato a questo gioco, ma mi piaceva la copertina della grande scatola, perché sembrava un gioco che avrei voluto comprare solo guardando la copertina. È praticamente quello che immagino quando penso a titoli come Zork. Quando ho comprato giochi fisici negli anni '90, le copertine erano importanti perché trovando quella più bella si poteva anche trovare il gioco migliore. Purtroppo, questo metodo scientifico si è rivelato giudicare solo la qualità della copertina e non il gioco. L'alternativa era usare Internet tramite un modem o cercare qualcun altro che avesse testato il titolo, tuttavia questo gioco sembra estremamente invitante grazie alla copertina.

Simon il Mago è un'avventura punta e clicca apparsa già nel 1993.

8. Diablo II

Diablo non è solo una fantastica serie di giochi di ruolo d'azione, ma anche il titolo che ha gettato le basi per l'intero genere. Diablo II è un sequel fantastico che aveva anche una copertina fenomenale nella sua grande edizione fisica, dove mi piace quanto sia cupo e malvagio. Si colloca bene all'ottavo posto in questa lista personale e, anche se mi piacciono le altre copertine della serie, questa si distingue in modo positivo.

Diablo II apparve per la prima volta nel 2000.

7. Simulatore di volo 98

Mi piace Flight Simulator, e tutti hanno copertine piuttosto adatte, ma penso che l'edizione del 1997 abbia la migliore illustrazione della serie. Mi piace la posizione bassa del sole, la pista e il fatto che l'aereo sia al centro dell'immagine. Tuttavia, probabilmente solo con gli ultimi due capitoli della serie siamo riusciti a fotografare qualcosa di simile nel titolo stesso. La serie mi ha sempre attratto e penso che la copertina illustri chiaramente di cosa si tratta.

Flight Simulator 98 è stato lanciato nel 1997.

6. Isola delle Scimmie II

Monkey Island è una serie di videogiochi iconica con un grande seguito. Personalmente, penso che il secondo gioco abbia la copertura più attraente perché emana vita da pirata con il cattivo al centro dell'attenzione, e la scelta di colori leggermente più scuri è ben adatta. C'è un leggero feeling Star Wars: L'Impero colpisce ancora sulla copertina. Ti fa davvero venire voglia di prendere questa scatola e provare il titolo in questione, anche se preferirei giocare a diversi altri giochi precedenti della lista, è una copertina davvero ben fatta per un ottimo gioco d'avventura.

Monkey Island 2 era disponibile già nel 1991.

5. Forza e Magia

Might and Magic può essere descritto dalla copertina della scatola del primo gioco della serie. Somiglia a una copertina illustrata che ti porterà in un viaggio. Molte copertine di giochi del passato erano significativamente migliori e più interessanti di quelle di oggi, ma questo è anche perché i giochi digitali non richiedono un'immagine di copertina. In passato, se non avevi una copertina attraente sullo scaffale del negozio, c'era meno probabilità che qualcuno provasse il tuo prodotto. Might and Magic esemplifica l'importanza di una copertina emozionante.

Il primissimo gioco Might and Magic è stato pubblicato nel 1986 per Apple II.

4. Roma: Guerra Totale

Basta guardare la copertina per farti un'idea di cosa tratta il prodotto. Con Rome: Total War, Creative Assembly ha fatto il salto verso il 3D completo e ha reso il mondo antico in un modo senza pari nei primi anni 2000. Non c'era nient'altro che potesse competere con le gigantesche battaglie, le formazioni di truppe splendidamente rese e le città del genere. Adoro il rosso in contrasto con il colore arancione, e il legionario e la legione nella foto con le torri d'assedio sullo sfondo illustrano meravigliosamente cosa passerai molto tempo a gestire nel gioco stesso.

Rome: Total War è uno dei titoli più recenti di questa lista, essendo uscito nel 2004.

3. Sole tiberiano

Command & Conquer ha sempre avuto ottime copertine per i suoi giochi, spesso giocando con strati di immagini. Spesso si capisce guardando negli occhiali e vedendo il riflesso che simboleggia ciò che il personaggio o te come generale stanno guardando. La visione di base era che potessi controllare il campo di battaglia dal proprio computer come generale e penso che Tiberian Sun catturi questo meglio di tutti i giochi della serie. Anche se i miei preferiti sono Generals e Red Alert 2, è impossibile trovare un titolo che rappresenti meglio la premessa centrale della serie. Inoltre, ha anche una copertina davvero bella.

Tiberian Sun è stato pubblicato nel 1999.

2. L'Età degli Imperi

Ci sono opere d'arte più attraenti là fuori, ma Age of Empires rappresenta per me la gioia videoludica, dato che sono sempre stato interessato all'umanità e alla sua storia. Il primo gioco si svolge dall'età della pietra all'età del ferro, e questo è chiaramente visibile nell'immagine stessa. Quando vedo opliti, legionari romani o carri egiziani, mi interessa. La copertina di questo titolo mette in risalto tutti gli aspetti del gameplay e per questo motivo penso che sia migliore rispetto al secondo, terzo e quarto capitolo sotto questo aspetto. Anche oggi, è completamente giocabile con una campagna lunga e un layout divertente.

Age of Empires è stato lanciato nel 1997 ed è diventato un enorme successo per Ensemble Studios.

1. Civiltà

Ho passato molto tempo a riflettere su quale titolo della serie scegliere qui. Quasi tutte hanno avuto grandi scatole con bellissime copertine e la seconda con la sua statuina verde o la terza con il famoso dipinto della Torre di Babele di Pieter Bruegel sono due ottimi esempi. Alla fine ho deciso che il primo avrebbe avuto il suo posto sotto i riflettori. La maggior parte di voi che leggete questo testo forse non ha giocato ai primi due titoli della serie, tuttavia, penso che, anche se il primo era un po' un prototipo di ciò che sarebbe venuto, abbia una copertina fantastica. Con un font semplice e una città in 2D sopra le rovine della sua storia, penso che illustri meravigliosamente di cosa si tratta. Sono estremamente affezionato a questa arte e a ciò che rappresenta, soprattutto perché, anche se il primo gioco oggi non è più giocabile, è qui che tutto è iniziato. Penso che l'illustrazione sia un esempio perfetto di quando un'immagine è una cosa con l'opera d'arte.

Civilization è stato lanciato nel 1991 e poteva essere giocato su floppy disk.

Quali sono i tuoi preferiti su PC? Fatecelo sapere nei commenti.