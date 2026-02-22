Le 10 copertine Xbox più spettacolari

HQ

Xbox forse non è stato il punto di partenza della mia carriera da videogiocatore, ma è stata sicuramente la console a dare davvero il via alle cose. Sono passati 24 anni dal lancio di Xbox qui in Europa, ma me lo ricordo (quasi) come se fosse ieri. Da dodicenne, ricevere una Xbox per Natale era un'esperienza quasi euforica. Se immagini un "Nintendo Kid" ma con una versione un po' più confusa e sobria, quello ero io 24 anni fa. Non avevo chiesto una Xbox. Non sapevo nemmeno cosa fosse una Xbox - ma ero incredibilmente felice. Grazie, mamma e papà!

Beh, ho elencato proprio come Patrik le mie copertine preferite. E ricorda: queste sono opinioni molto (leggi: estremamente) soggettive con cui probabilmente non sarete d'accordo. Ma va bene così, perché così puoi condividere i tuoi preferiti nei commenti. Basta parlare - Andiamo:

10. Area 51

Ho bei ricordi dell'Area-51. La maggior parte ruota attorno alla copertina stessa. Ricordo di averlo preso da un contenitore a prezzi convenienti e di essere stato subito attratto dal packaging sobrio e misterioso. Trovo difficile ricordare ricordi specifici del gioco stesso, perché lo trovavo troppo spaventoso - quindi per me bastava guardare ogni tanto l'immagine sulla copertina della custodia Xbox.

9. Star Wars: Republic Commando

Giusto – qui, gli aneddoti sul gioco stesso sono simili al titolo precedente, ma non perché fosse spaventoso o perché fossi troppo codardo per osare giocarci. Questa volta era semplicemente troppo difficile. La mia pazienza oggi non è molto alta, ma allora, quando ero adolescente, era incredibilmente peggiore. Tuttavia, il mio amore per la copertina non è cambiato; È stato e rimane uno dei miei preferiti.

8. XIII

All'epoca, quando la Xbox girava spesso, anche le riviste di gaming erano una parte naturale della vita quotidiana. Ricordo di aver sbavato per le "grafiche da fumetto" che XIII offriva, ed era scontato che fosse un gioco che dovevo avere sullo scaffale. Una volta lì, l'ho quasi non suonato – ma la copertina è ancora solida 23 anni dopo.

7. Bisogno di Velocità: Sottoterra 2

Io e i miei amici abbiamo giocato quantità assurde di Need for Speed: Underground - sia nel primo che nel secondo capitolo. Per un po', praticamente tutta la gang voleva personalizzare le auto quando fossimo cresciuti, e ovviamente sarebbe stato bello come nei giochi Underground. Luci al neon sotto l'auto, cerchi giranti e grotteschi kit spoiler con ali abbinate. La copertina del gioco cattura perfettamente questa sensazione, è senza tempo e davvero ben progettata.

6. Futuro della radio jet set

Non ho mai giocato a Jet Set Radio su Dreamcast. Per quanto ne so, ho visto un Dreamcast "in azione " solo una volta - ma questo è un altro discorso. Ho preso in prestito il gioco da un amico e ne sono rimasto completamente sbalordito. È uno dei miei preferiti assoluti per Xbox, quindi ovviamente anche la copertina ha un posto speciale nel mio cuore. Tuttavia, non è solo per nostalgia che sia così in alto nella mia lista, ma principalmente perché è davvero molto attraente.

5. Cronache di Riddick: Fuga da Butcher Bay

Ho comprato Riddick solo perché Gamereactor lo ha lodato a sé quando è uscito. Doveva essere un gioco incredibilmente buono, e ovviamente dovevo viverlo io stesso. Sono rimasto deluso quando ho scoperto che la furtività era una pietra angolare del gioco, soprattutto quando ho capito di essere la persona peggiore al mondo a muoversi furtivamente nei giochi. Tuttavia, la copertina è ancora oggi incredibilmente interessante e suggerisce un periodo in cui la gente rispettava davvero Vin Diesel.

4. I Simpson: Fuga e colpa

Ho giocato molto al gioco incredibilmente brutto The Simpsons: Wrestling qualche anno fa su PlayStation. All'epoca ero troppo giovane per rendermi conto che era una sciocchezza, quindi non vedevo l'ora di vedere un nuovo gioco dei Simpson. Fortunatamente, il clone di GTA Hit & Run è stato un successo. La copertina è quasi perfetta, con giocosità, caos e tono che si incastrano, oltre a un suono ben oliato di pianoforte nelle mani di un pianista abile.

3. Halo: Combat Evoluto

Ok - Halo è in realtà al terzo posto più o meno per motivi nostalgici. È stato il primo gioco a cui ho giocato su console, ed è stato davvero una vera illuminazione. Non sapevo che i videogiochi potessero essere così validi. È stata un'esperienza unica e qualcosa di cui sono davvero grata di averla vissuta. L'immagine sulla copertina della custodia me lo ricorda - e mi rende felice. Quindi è naturale che sia qui sopra, giusto? Ed è in realtà una cover davvero riuscita, anche senza la forte dose di nostalgia.

2. Strada FIFA

Sì, va bene. So che sto barando e mettendo una cover NTSC nella lista. Ma è la mia lista e non puoi farci nulla. Ora che abbiamo chiarito questo punto, voglio dire che sono geloso dei giocatori che hanno avuto questa copertina incredibile invece della versione PAL molto più noiosa. Ronaldinho era un nome noto all'epoca, e FIFA Street era incredibilmente divertente. Ma wow, che scelta di design fantastica.

1. Favola

Ecco il mio "Optimus Omnium" e ciò che gli vale il primo posto più onorevole in questa lista. Prima di tutto, vorrei ringraziare una persona la cui esistenza ha reso tutto ciò possibile. Grazie, Peter Molyneux, e grazie per aver creato una serie di videogiochi che amo davvero e che è ancora rilevante nella mia vita. E un enorme grazie a te, Jo Chen. Senza il tuo talento e la tua abilità straordinari, la copertina non sarebbe mai stata il grande successo che è. Hai fatto un lavoro perfetto, ed è grazie a te che Fable arriva al primo posto qui e diventa il "Magnum Opus" della lista.

Qual è la tua cover Xbox preferita?