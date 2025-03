Le 10 migliori console Nintendo (e Wii U)

HQ

11. Wii U

Come sapete, il Virtual Boy non è mai stato rilasciato in Europa e quindi non può essere incluso in questo elenco, ma tra i dispositivi che sono arrivati qui, il Wii U è probabilmente il meno riuscito di Nintendo. E in realtà non c'è da stupirsi del perché, iniziamo con qualcosa di semplice come il nome e il design, che ha portato molti a credere che si trattasse solo di un aggiornamento Wii piuttosto che di un nuovo formato. Nonostante il design innovativo e alcuni titoli memorabili, il Wii U soffre anche di diversi problemi importanti che gli hanno impedito di raggiungere il suo pieno potenziale. Il più importante di questi è il controller Gamepad con display, che non sembra essere apprezzato dagli sviluppatori di giochi o dai giocatori stessi. Sebbene offrisse nuovi modi di giocare, spesso sembrava una soluzione a un problema che non esisteva e perdeva il suo scopo quando non era adeguatamente supportato. Le scarse vendite e l'approccio diverso hanno portato a un supporto limitato da parte di terze parti e la maggior parte di ciò che è arrivato sul dispositivo era spazzatura vecchia convertita da altri formati. Questa è stata, tra l'altro, la seconda volta che Nintendo ha avuto il coltello alla gola, e sotto pressione ha comunque consegnato diversi classici memorabili, non ultimi The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario 3D World e Mario Kart 8. Nonostante un paio di grandi titoli esclusivi e idee interessanti, il Wii U ha sofferto gravemente di gravi fallimenti di marketing, scarso supporto di terze parti e capacità tecniche limitate, oltre a un espediente sottoutilizzato. Pertanto, è la peggiore console Nintendo di sempre.

10. Ragazzo Avanti del Game Boy

Nel 2001, Nintendo ha lanciato il sequel del Game Boy, che presentava una CPU ARM7 molto più potente e uno schermo a colori retroilluminato Sharp. Era retrocompatibile al 100% con tutto ciò che era stato rilasciato per il Game Boy ed era stato lanciato in un colore di plastica viola scuro che sarebbe poi diventato il colore standard per il Gamecube. Con il suo processore a 32 bit e grazie a giochi come Metroid: Zero Mission e Final Fantasy Tactics Advance, è riuscito a prendere piede quasi quanto l'originale, vendendo l'incredibile cifra di 81,5 milioni di unità in tutto il mondo.

9. Nintendo Wii

Il Wii è senza dubbio una parte molto rivoluzionaria della storia dei videogiochi ed è riuscito nell'impresa di convincere le persone che non avevano mai giocato a prendere in mano una console. Con il suo innovativo sistema di controllo sensibile al movimento e l'enorme penetrazione del mercato, ha cambiato il nostro modo di giocare, ma non sempre in meglio. Il più grande punto di forza del Wii risiedeva nella sua accessibilità e innovazione. Con una semplice sensibilità al movimento, i giocatori di tutte le età potevano divertirsi con titoli come Wii Sports, Wii Fit e Mario Kart Wii, rendendo il dispositivo un successo sociale e un punto fermo nei salotti di tutto il mondo, portandolo a diventare il più grande successo di console domestiche di Nintendo fino ad oggi. Nonostante la sua reputazione adatta alle famiglie, il Wii offriva diversi giochi fantastici, di cui Super Mario Galaxy è il miglior esempio, ma anche The Legend of Zelda: Twilight Princess e Skyward Sword meritano una menzione. Inoltre, il Wii offriva un'ottima retrocompatibilità con i giochi Gamecube eVirtual Console con i titoli classici a cui veniva data nuova vita. Ma i giochi Wii spesso soffrivano di controlli di gioco davvero scadenti, con la semplice pressione dei pulsanti sostituita da soluzioni come scuotere il controller e simili, che quasi esclusivamente contribuivano al degrado. Inoltre, le prestazioni erano scarse e mancava la porta HDMI, che deve comunque essere menzionata come un vero e proprio svantaggio. Oggi ricordiamo il Wii più per quanto fosse audace, innovativo e popolare che per i suoi giochi e, in retrospettiva, dal punto di vista di un giocatore, deve essere considerato uno dei dispositivi più deboli di Nintendo.

8. Nintendo 3DS

Dopo aver rilasciato hardware innovativi come il Nintendo DS e il Wii, sono tornati a correre all'apice del cinema 3D, annunciando il Nintendo 3DS. Con la sua rivoluzionaria tecnologia 3D, che non richiedeva particolari occhiali 3D, la console è stata una conquista tecnologica quando è stata rilasciata nel 2011 e l'attenzione dei media è stata enorme. La funzione 3D non era solo un espediente, ma è stata abilmente integrata in diversi giochi, aggiungendo una dimensione visiva extra e consentendo a Nintendo di offrire qualcosa di unico. Purtroppo, però, la funzionalità 3D era del tipo "va bene che bene", quindi molte persone hanno semplicemente disattivato la funzione, il che ha anche consumato le batterie, e ad un certo punto il 3DS era solo un DS con prestazioni leggermente migliori. Ma Nintendo ha consegnato come al solito sul fronte dei giochi con blockbuster come The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Super Mario 3D Land, Fire Emblem: Awakening e Pokémon X/Y - solo per citarne alcuni. La retrocompatibilità con i giochi DS è stato un altro vantaggio, che ha dato alle persone una buona selezione di giochi fin dall'inizio. Inoltre, Street Pass e Spot Pass hanno fornito un aspetto sociale adorabile. Incontrare inconsapevolmente altri giocatori negli aeroporti o nei ristoranti e scambiare dati è stato qualcosa che ha migliorato l'esperienza. Ma alla fine, il 3DS era inutilmente costoso a causa dell'elemento 3D che la gente spegneva, e le prestazioni non erano ancora molto impressionanti, e non andavano fino in fondo nel contesto Nintendo.

7. Cubo di gioco

Ci sono due storie sul Gamecube. Uno è che è stata la prima console di gioco Nintendo tradizionale a fare flop, ma l'altro è molto più brillante. Nulla può cambiare il fatto che il Cube (come era spesso popolarmente noto) offriva un'impressionante libreria di giochi, il controller più ergonomico della storia e prestazioni tecniche che superavano sia il Dreamcast che la PlayStation 2. Sebbene il Gamecube non abbia la stessa quantità di classici senza tempo delle migliori console Nintendo, presenta icone come The Legend of Zelda: The Wind Waker, i giochi Metroid Prime e Super Smash Bros Melee - titoli che sono ancora considerati tra i migliori delle rispettive serie. Il Gamecube aveva anche una gamma impressionante di classici di terze parti, principalmente da Capcom e Sega, con artisti del calibro di Resident Evil 4 e Super Monkey Ball, ma anche classici di culto come Eternal Darkness e Paper Mario: The Thousand-Year Door. Nonostante la mancanza di supporto per i DVD e il supporto online limitato, il Gamecube offriva grandi esperienze di gioco e molti titoli sono invecchiati con grande dignità. Per molti versi, questa è l'ultima console di gioco tradizionale di Nintendo e la sua forte selezione di giochi, il controller innovativo e le capacità tecniche la rendono più che degna di un posto tra le prime sette console Nintendo.

6. Nintendo DS

È facile dimenticare che il Game Boy Advance è stato rilasciato nel 2001, ma nel 2004 era il momento del suo sostituto, il Nintendo DS. Probabilmente è stato lanciato almeno in parte come risposta alla PSP e forse agli smartphone, e con il suo doppio schermo, di cui uno touchscreen, ha aperto la strada a un tipo di gameplay completamente nuovo che ha permesso l'uso sia dei gesti touch che dei pulsanti tradizionali. Questo ha dato origine a una serie di esperienze uniche e memorabili che non erano disponibili da nessun'altra parte. Uno dei maggiori punti di forza del Nintendo DS era la sua impareggiabile gamma di giochi, che includeva sia titoli classici Nintendo che nuovi franchise, spesso con un approccio nuovo. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, Mario Kart DS e New Super Mario Bros. sono diventati rapidamente i preferiti, mentre Animal Crossing: Wild World e Pokémon Diamond/Pearl hanno contribuito a rendere i mostri tascabili più popolari che mai. Inoltre, fenomeni propriamente innovativi come Brain Training e Nintendogs, così come progetti folli come Osu! Tatakae! Ouendan (Elite Beat Agents in Occidente), che hanno portato il Nintendo DS a trovare un pubblico completamente nuovo. Il DS è riuscito a unire i giocatori occasionali e hardcore offrendo una varietà di esperienze per tutti i gusti e tutte le età, rendendolo il secondo dispositivo più venduto di tutti i tempi. Per una buona ragione.

5. Nintendo 64

Il Nintendo 64 è stata la prima console che Nintendo ha rilasciato con il coltello alla gola dopo che Sony ha deciso di andare avanti con la PlayStation (che originariamente era un accessorio Super Nintendo ), e avevano collaborato con Silicon Graphics per offrire davvero alcune immagini straordinarie. Con una grafica 3D rivoluzionaria, controlli manuali innovativi e una magnifica libreria di giochi, Nintendo è riuscita a vendere 33 milioni di unità nonostante i giochi fossero significativamente più costosi di quelli per PlayStation e Saturn, e nonostante il fatto che le cartucce contenessero solo una frazione del contenuto dei CD dei concorrenti. Classici senza tempo come Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time hanno completamente riscritto le regole di come dovrebbero funzionare i giochi platform e di avventura in 3D, mentre Goldeneye 007 ha rivoluzionato gli sparatutto in prima persona per console. Naturalmente, dobbiamo anche ricordare che è stato con il Nintendo 64 che è stata introdotta la levetta analogica ora standardizzata, così come il Rumble Pak, che ha cambiato il modo in cui controlliamo e viviamo i giochi. Con quattro porte per controller di serie, la console è diventata sinonimo di multiplayer locale, con classici come Mario Kart 64, Super Smash Bros. e Mario Party che creano serate di gioco indimenticabili. Il Nintendo 64 è stato semplicemente un pioniere che merita il suo posto come quinto migliore tra le console Nintendo.

4. Ragazzo del gioco

A posteriori, 35 anni dopo, è facile sbuffare al fatto che la prima console di gioco portatile di Nintendo avesse "solo" un minuscolo schermo da 2,5" Sharp che mostrava solo grafica in bianco e nero. Tuttavia, questo è stato estremamente ben pensato da parte di Nintendo e significava che potevi giocare sul tuo Game Boy fino a quattro volte più a lungo rispetto alle macchine concorrenti, il che era fondamentale per le vendite poiché, ad esempio, il Atari Lynx e Sega Game Gear assorbivano le batterie come se non ci fosse un domani. Tuttavia, il Game Boy non sarebbe mai stato l'enorme successo che ha avuto se non fosse stato per Tetris, forse il titolo di lancio più intelligente che meglio si adattava al formato su cui è stato lanciato di tutti i tempi. Senza il Nintendo Game Boy, probabilmente non avremmo mai avuto un Nintendo Switch e molto probabilmente nemmeno PSP o PS Vita. Grazie Game Boy, ti vogliamo bene.

3. Super Nintendo

Dopo l'agguerrita concorrenza e il vantaggio che Sega ha guadagnato con il Mega Drive, Nintendo ha finalmente consegnato il Super Nintendo e con esso ha contribuito notevolmente a definire quello che vediamo ancora oggi come il gold standard per i giochi 2D. Il Super Nintendo ha preso tutto ciò che ha reso grande il NES e lo ha perfezionato ulteriormente, non ultimo il controller. Con i suoi iconici pulsanti dorsali e la perfetta disposizione dei pulsanti, il controller Super Nintendo è diventato un modello per tutte le future console. E anche i giochi hanno brillato. La grafica era più colorata, la musica era magica e la tecnologia Mode 7 offriva impressionanti effetti pseudo-3D. Sono arrivati capolavori senza tempo come Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Super Probotector, Final Fantasy VI e Street Fighter II, giochi che sono ancora considerati tra i migliori di tutti i tempi. Vorremmo anche rendere omaggio al chip Super FX che ha reso possibile la grafica avanzata in titoli come Star Fox e Yoshi's Island. Inoltre, i giochi sono invecchiati con grazia e la loro eredità continua a vivere attraverso continue riedizioni e sequel moderni. La Super Nintendo non è solo una delle migliori console Nintendo, ma una delle migliori di tutti i tempi, indipendentemente dal produttore.

2. Interruttore Nintendo

Il Wii U è stato un flop di vendite, almeno in termini di aspettative di Nintendo, della loro storia di vendita in generale e rispetto al suo predecessore, il Wii, che ha venduto l'incredibile cifra di 101 milioni di unità. Per fortuna, il gigante giapponese dei giochi si è vendicato e si è scatenato conLittle Mac la sua prossima console, laSwitch, che ad oggi ha venduto oltre 150 milioni di unità in tutto il mondo. Dal suo lancio, con Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fino ad anni di brillante intrattenimento per famiglie e titoli come Mario Kart 8: Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate, questa piccola console intelligente ha soddisfatto le esigenze di gioco più interne degli adulti, oltre a offrire un ottimo intrattenimento ai più giovani.

1. NES

Scegliere la migliore console di Nintendo non è un compito facile, data l'incredibile storia dell'azienda. Hanno rilasciato molti dispositivi fantastici nel corso degli anni, ma alla fine non puoi battere il NES. È stata la console che ha salvato l'industria dei videogiochi dopo il crollo del 1983 e ha stabilito lo standard per il modo in cui i videogiochi sarebbero stati sviluppati e vissuti. È stato qui che sono nate molte delle serie più iconiche di Nintendo che hanno contribuito a stabilire interi generi, con Super Mario Bros. che ha definito il genere platform, The Legend of Zelda che ha introdotto l'esplorazione del mondo aperto e Metroid che ha creato un senso di solitudine e mistero che pochi giochi potrebbero eguagliare. Il NES è diventato la base per tutto ciò che è venuto e la sua influenza può ancora essere vista nei giochi moderni. Ma non sono stati solo i giochi a rendere speciale il NES, è stata anche la prima console di gioco veramente ponderata. Con il suo design del controller semplice ma elegante, l'elegante formato della cartuccia e il forte supporto di terze parti, Nintendo è riuscita a costruire una piattaforma che sembrava accessibile e avanzata per l'epoca ed è ancora sorprendentemente divertente da giocare oggi. Mentre le console successive sono ovviamente più potenti e hanno più funzionalità, è difficile trovarne una che offrisse lo stesso intrattenimento superiore e avesse lo stesso impatto sul mondo dei giochi del NES.