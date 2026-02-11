Le 12 Marvel Rivals Squadre Partner 2026 sono state rivelate

HQ

Dopo la fine della stagione 2025, c'erano grandi promesse per il futuro di Marvel Rivals, anche se quelle promesse hanno impiegato un po' di tempo per realizzarsi. A volte sembrava persino un po' disperato, visto che le squadre hanno pubblicato i loro roster o hanno deciso di abbandonare del tutto gli esport. Ma ora che siamo comodamente nel 2026, stiamo iniziando a vedere prendere forma la prossima stagione d'azione per il tiratore eroico e, a tal fine, sono state rivelate le 12 Squadre Partner della stagione.

Destinate a competere in Marvel Rivals Ignite, le 12 squadre sono le seguenti:



100 Ladri



FlyQuest



Gen.G Esports



Cittadella Liquida



Natus Vincere



NRG Shock



Rifiuto



Sentinelle



Spacestation Gaming



Team Eretici



TSM



Virtus.pro



Per quanto riguarda quando inizierà davvero l'azione, stiamo ancora aspettando di avere altre notizie su questo fronte.