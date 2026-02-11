esports
Marvel Rivals
Le 12 Marvel Rivals Squadre Partner 2026 sono state rivelate
Molti grandi nomi tornano per la prossima attesa stagione d'azione.
HQ
Dopo la fine della stagione 2025, c'erano grandi promesse per il futuro di Marvel Rivals, anche se quelle promesse hanno impiegato un po' di tempo per realizzarsi. A volte sembrava persino un po' disperato, visto che le squadre hanno pubblicato i loro roster o hanno deciso di abbandonare del tutto gli esport. Ma ora che siamo comodamente nel 2026, stiamo iniziando a vedere prendere forma la prossima stagione d'azione per il tiratore eroico e, a tal fine, sono state rivelate le 12 Squadre Partner della stagione.
Destinate a competere in Marvel Rivals Ignite, le 12 squadre sono le seguenti:
- 100 Ladri
- FlyQuest
- Gen.G Esports
- Cittadella Liquida
- Natus Vincere
- NRG Shock
- Rifiuto
- Sentinelle
- Spacestation Gaming
- Team Eretici
- TSM
- Virtus.pro
Per quanto riguarda quando inizierà davvero l'azione, stiamo ancora aspettando di avere altre notizie su questo fronte.