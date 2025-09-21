Le 5 migliori demo del ID@Xbox Indie Selects Demo Fest di quest'anno

HQ

Fino al 30 settembre, Microsoft ospiterà il ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, in cui più di 40 nuove demo possono essere scaricate gratuitamente su Xbox tramite l'Xbox Store. Come è tipico di questi eventi demo, la qualità è variabile (abbiamo anche sperimentato alcune demo che non hanno funzionato sulla nostra Serie X), ma abbiamo raccolto le 5 demo migliori e più promettenti qui su questa pagina - e un consiglio per te di mettere questi giochi sul tuo radar per il prossimo periodo.

OCCHI CUPI (Cactus da pesca)

Il primo gioco che ha davvero attirato la nostra attenzione è stato Gloomy Eyes. Si tratta di un puzzle game in 3D che si svolge in quelli che sembrano diorami fatti a mano in cui devi risolvere diversi enigmi.

La demo contiene due livelli; uno con il ragazzo zombie Gloomy che deve stare lontano dalla luce diretta e un altro con la ragazza Nena. Gli sviluppatori chiamano Gloomy Eyes una "Self-Coop Adventure", poiché devi giocare sia nei panni di Gloomy che di Nena per risolvere i difficili enigmi, e i due personaggi hanno ciascuno le proprie abilità e caratteristiche stravaganti che possono aiutare a risolvere questi enigmi.

La demo sembrava piuttosto allettante, gli enigmi sembravano interessanti e la grafica sembrava essere ispirata a Tim Burton, il che garantisce sempre un'espressione visiva unica. Gloomy Eyes dovrebbe essere appena stato rilasciato per Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC nel momento in cui leggi questo articolo.

YOOKA-REPLAYLEE (Giochi Playtonic)

La prossima demo che vogliamo consigliare è Yooka-Replaylee. Questo è un bellissimo remaster di Yooka-Laylee del 2017, che a sua volta era un tributo ai classici platform 3D degli anni '1990 come Spyro the Dragon, Banjo-Kazooie e molti altri. La demo offre un buon e ricco assaggio del gioco e per fortuna trasuda ancora gioia e ingegnosità, proprio come l'originale nel 2017. Allo stesso tempo, la grafica è stata pesantemente aggiornata per avere un aspetto molto migliore di prima.

Questo remaster è stato realizzato sia per celebrare il decimo compleanno degli sviluppatori, quando un certo numero di ex dipendenti di Rare si sono riuniti per fondare Playtonic Games nel 2015, sia per onorare Yooka-Laylee, il progetto che li ha davvero messi sulla mappa indie.

Yooka-Replaylee sembra destinato ad essere un eccellente remaster di un tipo di gioco che purtroppo non viene più realizzato. Non vediamo l'ora di salire a bordo di Yooka-Replaylee il 9 ottobre, quando arriverà su Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC.

BIT ESC (Essssam)

Il prossimo gioco è Bit ESC, un divertente platform d'azione in cui tu, come un po' all'interno di un computer, devi cercare di sfuggire al malvagio sistema operativo. Esplorerai un mondo digitale saltando tra le finestre, le finestre di dialogo, le barre di caricamento, i chatbot, i sistemi di menu e altri elementi dell'interfaccia utente del sistema operativo. Entrerai anche a far parte dei giochi per computer nel sistema operativo.

È tutto abbastanza semplice, anche visivamente, ma funziona bene ed è tutto basato su un'idea divertente. La demo offre un buon assaggio del gioco, che promette di essere piuttosto inventivo quando si tratta di progettazione del percorso ed è difficile non sorridere se hai un po' di nerd in te. E cosa no?

Esplorerò sicuramente di più le idee in Bit ECS quando uscirà per Xbox Series X/S e PC.

PRIMA CHE IO VADA (J's Labratory)

Il quarto gioco che abbiamo trovato interessante è il metroidvania frenetico e impegnativo Before I Go. Il gioco è fondamentalmente sviluppato da una sola persona, Jérôme Coppens, ed è in pieno sviluppo dal 2021.

Il gioco è un classico metroidvania in cui ti muovi in un mondo ostile come una figura luminosa (il tuo "Bambino Interiore") mentre esplori i temi della morte, dell'innocenza e dell'accettazione in un oscuro mondo onirico.

Before I Go spunta tutte le caselle chiave dei Metroidvania e funziona davvero bene. È difficile, ma anche veloce, fluido e davvero bello e unico da guardare. È un progetto piuttosto impressionante che Jérôme Coppens (e pochi altri) hanno messo insieme e se ti piace il genere metroidvania, dovresti assolutamente dare un'occhiata a Before I Go - e metterlo nella tua lista dei desideri ovunque.

L'uscita di Before I Go è prevista per il 2026 per Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

NODE: L'ULTIMO FAVORE DEGLI ANTARII (Lapsus Games)

L'ultimo gioco della lista è in realtà già uscito. È il puzzle-platform a scorrimento laterale basato sulla timeline Node: The Last Favor of the Antarii. Il gioco è ambientato in una centrale nucleare russa dismessa in Siberia, dove i satelliti occidentali hanno raccolto enormi quantità di radioattività irradiata dall'impianto. Le radiazioni sono troppo forti per inviare esseri umani, quindi la comunità internazionale invia droni nell'area, solo per essere neutralizzati da strani impulsi elettronici provenienti anche dall'impianto.

Finiscono per inviare un piccolo robot chiamato Node, che avrebbe dovuto essere inviato in missione su Marte, ma che ha un lavoro da svolgere prima sulla Terra. A causa degli alti livelli di radiazioni, non è possibile controllare direttamente Node dal centro di controllo, ma è possibile inviargli una serie di comandi che deve mettere insieme da solo. Pertanto, il controllo è basato sulla sequenza temporale e devi inserire questi comandi su una sequenza temporale e quindi il tempo in cui il nodo deve spostarsi in avanti (e per quanto tempo), quando deve fermarsi, saltare, girarsi, correre e molto altro.

È un approccio davvero innovativo ed emozionante a un puzzle platform. Node: The Last Favor of the Antarii è ora disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC tramite Steam.

Questi sono stati i momenti salienti dell'ID@Xbox Indie Selects Demo Fest di quest'anno, e ci sono state demo ancora più emozionanti, ma abbiamo scelto di riunire le 5 che, a nostro avviso, sono le migliori qui.

Quali demo hai nella tua top 5?