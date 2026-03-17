Le amichevoli che la Spagna giocherà la prossima settimana al posto della cancellata Finalissima

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La cancellazione della Finalissima tra Spagna e Argentina, prevista per il 27 marzo, ha significato che la Federazione Reale Spagnola di Calcio (RFEF) ha dovuto agire rapidamente per organizzare nuove amichevoli per la finestra internazionale del mese prossimo, l'ultima prima del Mondiale di giugno. La nazionale spagnola giocherà due amichevoli la prossima settimana, contro la Serbia il 27 marzo e forse contro l'Egitto il 31 marzo.

La prima partita sarà contro la Serbia venerdì 27 marzo alle 21:00 CET, alle 20:00 GMT a Vila-real, il giorno in cui la Spagna avrebbe dovuto giocare contro i campioni del mondo in Qatar, piani che sono stati cambiati e infine cancellati a causa del conflitto in Medio Oriente.

L'altra partita dovrebbe essere contro l'Egitto, un'amichevole già programmata come parte del ormai cancellato "Qatar Football Festival" per il 30 marzo. El País riferisce che RFEF, Egitto e Qatar stanno discutendo per trasferire la partita in Spagna, che si giocherà il 31 marzo.