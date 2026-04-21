Le aspettative per Rafael Jódar al Madrid Open sono alte, ma ha i piedi a terra

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Carlos Alcaraz salterà il Madrid Open per infortunio, e potrebbe anche perdere il Roland Garros il mese prossimo, ma i tifosi spagnoli avranno molti talenti locali da applaudere questa settimana e la prossima alla Caja Mágica: Roberto Bautista (nella stagione d'addio), Jaume Munar, Martín Landaluce, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich-Fokina (testa di serie per il secondo turno)... ma forse nessuno per i tifosi è così emozionante come Rafael Jódar.

Il diciannovenne, che alla sua stagione d'esordio nell'ATP Tour ha già vinto un titolo ATP 250 a Marrakech e ha raggiunto le semifinali dell'ATP 500 a Barcellona, è previsto per affrontare Jesper de Jong mercoledì. Ha scalato 13 posizioni questa settimana ed è ora al numero 42 del mondo. Era 895° al mondo all'inizio del 2025 e 168° all'inizio del 2026.

Le aspettative sono grandi su Jódar, visto come la nuova promessa di seguire Alcaraz nell'élite del tennis spagnolo, ma lui se la prende con calma. "Devo affrontare torneo per torneo, è il mio primo anno nel Tour. Penso di essere ancora un giovane giocatore e sto scoprendo molto in questi tornei", ha detto a ATP.com. "Devo acquisire esperienza, competere contro questo tipo di giocatori. Non mi pongo obiettivi per il futuro, prendo tutto torneo per torneo e do del mio meglio".

Jódar segue la stessa strada di Joao Fonseca, un altro diciannovenne di spicco

Jódar ha aggiunto che deve migliorare in tutti gli ambiti, incluso essere un giocatore completo su tutte le superfici. Se batte De Jong, potrebbe avere un avversario molto difficile solo al secondo turno, Alex de Miñaur.

Se raggiungerà il terzo turno, potrebbe affrontare João Fonseca, un'altra stella nascente di 19 anni, il primo giocatore nato nel 2006 a vincere un torneo ATP. Jódar era il secondo... Se dovesse affrontarlo, sarà una partita molto divertente, e sicuramente la prima di molte encountres.