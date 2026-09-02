Le astronaute effettuano una rara passeggiata spaziale tutta al femminile fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale

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Due donne hanno completato una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questa è la sesta volta che una squadra tutta al femminile svolge un compito del genere, con l'astronauta NASA Jessica Meir e la francese Sophie Adenot che si sono vestite per la camminata di 6,5 ore.

Questo ha anche segnato la 284ª passeggiata spaziale a supporto dell'assemblaggio, manutenzione e aggiornamenti della stazione spaziale, e la settima passeggiata spaziale dell'anno finora. L'astronauta NASA Anil Menon ha pubblicato un video su come appariva l'uscita dall'interno della stazione. Adenot è rimasto legato alla stazione durante la camminata, mentre Meir ha guidato il braccio robotico della stazione verso i luoghi di lavoro.

Meir è una fattrice di storia, avendo partecipato alla prima passeggiata spaziale tutta al femminile nel 2019 insieme alla collega astronauta NASA Christina Koch. Le passeggiate spaziali avvengono quando un astronauta deve lavorare al di fuori dei confini della propria navicella, nel vuoto dello spazio. Richiedono molto tempo per essere preparate e completate a causa del pericolo coinvolto, ma sono anche necessarie per riparare parti rotte su una stazione spaziale, sostituire vecchie batterie, riparare sistemi termici e completare altre attività di manutenzione.