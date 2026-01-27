Le auto elettriche hanno venduto più in Europa in Europa

HQ

Sebbene rimanga un po' di scetticismo, è diventato chiaro che i veicoli elettrici sono entrati sulla scena mondiale e sono considerati il futuro immediato per il trasporto personale, almeno nel breve termine. Tuttavia, i veicoli elettrici hanno continuato a perdere terreno ogni anno in Europa rispetto ai veicoli tradizionali con motori a combustione - fino ad ora.

Come riportato da InsideEVs, i veicoli elettrici hanno ufficialmente superato per la prima volta in Europa le vendite tradizionali basate sulla combustione. Il mese scorso oltre 300.000 europei hanno acquistato un'auto elettrica, un solido aumento del 50% rispetto a gennaio 2025, e questo li colloca anche davanti alle auto a benzina di quel mese, secondo l'Associazione Europea dei Produttori di Automobilistici (ACEA).

Tuttavia, gli EV non sono comunque il mezzo di trasporto preferito dagli europei, dato che nello stesso periodo sono stati venduti 380.000 ibridi, quindi rimane un divario tra ibridi e EV, che si riduce ogni mese.