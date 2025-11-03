Le auto moderne dovrebbero essere intelligenti, ma stanno solo diventando più stupide

HQ

Sappiamo tutti qual è stata la tendenza negli ultimi dieci anni. Che si tratti di veicoli elettrici o di nuove auto a benzina, innovazioni come gli enormi iPad al centro della console centrale e la totale mancanza di pulsanti fisici hanno spesso reso più difficile fare qualcosa di semplice come attivare il riscaldamento del sedile o spegnere il servosterzo che si trova nella maggior parte delle auto moderne. Il canale YouTube Fern ha realizzato un video su questo in cui esaminano le auto di oggi con grande cura e cosa le rende più stupide delle vecchie auto di cui cercavano di essere più intelligenti.

