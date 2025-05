Le auto senza conducente non arriveranno nel Regno Unito almeno fino al 2027

HQ

LConservative 'ex governo ha fatto piani audaci durante i suoi ultimi giorni per portare le auto senza conducente sulle strade del Regno Unito già entro il 2026. Tuttavia, non sarà più così. LLabour 'attuale governo ha preso la decisione di spingere questo piano e di vedere invece l'arrivo di auto senza conducente entro il 2027 al più presto.

Lo ha confermato il Department for Transport alla BBC, in un comunicato che spiega: "Stiamo lavorando rapidamente e implementeremo la legislazione sui veicoli a guida autonoma nella seconda metà del 2027. Stiamo anche esplorando le opzioni per prove e progetti pilota a breve termine per creare le giuste condizioni per un fiorente settore della guida autonoma".

Ciò ha portato alcune case automobilistiche a sostenere che si tratta di un'attesa forse troppo lunga e che la tecnologia è pronta per l'implementazione ora. Andrew Macdonald, vicepresidente senior della mobilità di Uber, aggiunge: "Siamo pronti a lanciare i robotaxi nel Regno Unito non appena l'ambiente normativo sarà pronto per noi".

Le auto senza conducente stanno diventando sempre più comuni in tutto il mondo, ma non sono ancora una tecnologia comune ovunque, con gli Stati Uniti e la Cina in testa. La domanda ora è se il 2027 rimarrà l'obiettivo o se questo verrà posticipato ancora una volta.

