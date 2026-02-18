Le auto Volvo più vecchie hanno finalmente ricevuto una nuova distribuzione dell'interfaccia

HQ

Google ha introdotto il suo sistema operativo da bordo basato su Google nel 2020 e ha iniziato il lancio su diversi modelli. Tuttavia, col tempo passò a un nuovo design di interfaccia, che non arrivò a tutti i modelli disponibili.

Ora, però, sembra che questo sistema operativo ridisegnato sarà finalmente disponibile su tutti i modelli attivi del portafoglio e sarà inoltre introdotto tramite un aggiornamento gratuito a tutti i modelli prodotti dopo il 2020, come ha confermato Volvo in un comunicato stampa.

Questo redesign arriverà attraverso la versione 5.05, che, dopo ritardi, è stata rilasciata ieri. Nelle prossime tre settimane, arriverà a 2,5 milioni di auto in tutto il mondo, offrirà un'interfaccia snella, ed è chiamata "Volvo Car UX".

C'è una nuova schermata home, una barra dei tasti persistente in basso per funzioni popolari e molto, molto altro.