Le autorità giapponesi avvertono prima che il tifone Bavi tocchi terra

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Le isole sud-occidentali del Giappone, in particolare le isole Sakishima, hanno ricevuto un avviso dalle autorità del paese in vista dell'impatto del tifone Bavi nelle ore a venire.

Si prevede che la tempesta colpirà la zona sabato mattina, ora locale, portando con sé venti da 100 mph, piogge torrenziali, frane e inondazioni, il tutto potenzialmente per diventare una delle tempeste più distruttive che abbiano attraversato la regione.

Secondo Reuters, ci è stato detto che l'arrivo del tifone Bavi ha già visto oltre 100 voli fermati e fermati, con il vicino paese di Taiwan che ha chiuso i mercati finanziari per prepararsi all'arrivo della tempesta. Anche i locali stanno facendo scorta di provviste e hanno iniziato a chiudere finestre con nastro e a posizionare reti antivento sulle loro case e negozi.

Si pensa che il tifone Bavi passerà sopra le isole Sakishima e colpirà anche la costa cinese a tarda sera di sabato o di domenica mattina a livello locale.