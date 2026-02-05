Le avventure di Elliot mostrate in un bellissimo trailer

HQ

Durante il Nintendo Direct: Partner Showcase di oggi, Square Enix ha colto l'occasione per mostrare il suo prossimo The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un altro dei loro incredibilmente belli titoli HD-2D. Sarà rilasciato più avanti quest'anno per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.

Nel trailer, abbiamo potuto scoprire il concetto piuttosto insolito di una nuova interpretazione del viaggio nel tempo, in cui possiamo visitare gli stessi luoghi nella terra di Philabieldia attraverso una serie di periodi storici. A differenza dei precedenti giochi HD-2D, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales non è a turni, ma si gioca in realtà con il combattimento in tempo reale, dove Elliot stesso ha naturalmente a disposizione una gamma di opzioni e mosse.

Naturalmente, c'è una varietà di attrezzature da utilizzare in quello che sembra essere un blockbuster ispirato a Zelda al lancio, che presumiamo si svolgerà nella seconda metà del 2026.