Le avventure di Elliot: Parlando dell'evoluzione dell'HD-2D, del combattimento avanzato, della durata prevista e altro ancora

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Square Enix ha ottenuto grande successo negli ultimi tempi della sua esplorazione ulteriore nel mondo dei videogiochi HD-2D. Gran parte di questo successo può essere attribuito a Octopath Traveler e Bravely Default (con Dragon Quest che ha avuto anche recenti successi), e questi sono due aspetti chiave da tenere a mente quando si tratta del prossimo titolo che costituisce questo progetto.

Questo giugno, i fan potranno godere The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nuovo e ambizioso RPG che attraversa generazioni e dà una nuova svolta alla formula HD-2D offrendo combattimenti d'azione in tempo reale invece del più tradizionale sistema a turni. È un titolo guidato dallo sviluppatore Claytechworks, noto per la serie Bravely Default, ma il team più ampio include veterani di Dragon Quest e Octopath Traveler del Team Asano, il che significa che ci sono numerosi esperti HD-2D coinvolti in questo progetto.

A tal fine, con The Adventures of Elliot: The Millennium Tales in uscita il 18 giugno su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, abbiamo avuto il lusso di parlare con il direttore del gioco Shota Fukebaru, di Claytechworks, per saperne un po' di più sul progetto in arrivo atteso. Puoi vedere questa intervista completa qui sotto.

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Gamereactor: Come avete affrontato lo stile HD-2D affinché avesse una propria identità visiva derivante da Octopath Traveler e Bravely Default?

Fukebaru: "Questo è l'ultimo capitolo della serie HD-2D ed è un action RPG. Il fascino dello stile visivo HD-2D risiede nell'uso di sfondi 3D, che creano una sensazione di profondità nelle mappe e negli ambienti anche se i personaggi stessi sono in 2D. Una delle principali sfide è stata trovare un modo per fondere questa forza con il gameplay d'azione 2D. Nei giochi d'azione 2D basati su pixel, lo schermo può facilmente essere dominato dal piano di massa della mappa, rendendo difficile per i giocatori percepire una profondità tridimensionale e facendo sembrare la grafica piuttosto piatta. In questo titolo, soprattutto nel mondo esterno, abbiamo adottato un approccio "rullo di tamburi", curvando la mappa sullo sfondo in modo che il terreno lontano diventi visibile. Incorporando tecniche originali per massimizzare ulteriormente la gamma visibile, siamo riusciti a creare un'esperienza che trasmette un forte senso di profondità pur restando un gioco d'azione 2D. Questo è stato anche un ambito in cui abbiamo dedicato molto tempo a perfezionare attentamente i dettagli in stretta collaborazione con lo studio di sviluppo."

Gamereactor: Come funziona la parata e quanto è importante nel sistema di combattimento? Inoltre, è un'esperienza più orientata all'azione?

Fukebaru: "Nelle fasi iniziali del gioco, i giocatori possono semplicemente difendere. Tuttavia, così facendo esaurisce la resistenza dello scudo e, quando questa scende a zero, la guardia di Elliot si spezza, lasciandolo indifeso. Man mano che avanzi nella storia e sblocchi tutto il potenziale di uno scudo avanzato, acquisirai la capacità di eseguire una "guardia precisa". Difendendo esattamente nel momento in cui un nemico attaccante brilla di rosso, puoi difenderti senza consumare la resistenza dello scudo, e molti nemici saranno temporaneamente incapacitati.

"Inoltre, se difendi con precisione certi attacchi a distanza, puoi respingere frecce o proiettili in arrivo. Sebbene si tratti di un RPG orientato all'azione, il gioco è pensato per aiutare i giocatori ad abituarsi gradualmente alle sue meccaniche man mano che avanzano nella storia."

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Gamereactor: Quanto possiamo aspettarci che il mondo cambi man mano che attraversiamo le varie epoche? Ci saranno meccaniche e sistemi unici a seconda di ogni età?

Fukebaru: "In generale, il terreno di base di Philabieldia rimane coerente tra le diverse epoche. Ogni regione contiene quelli che il team di sviluppo definisce "punti di riferimento" (punti chiave di interesse e dungeon da esplorare) con cui i giocatori interagiranno naturalmente man mano che avanzano nella storia principale. Tuttavia, questi punti di riferimento esistono anche in epoche al di fuori di quelle direttamente presenti nella storia, e i dungeon stessi possono cambiare a seconda dell'epoca.

"I tipi di meccaniche che devi risolvere possono variare da un'epoca all'altra. I giocatori sono liberi di interagire con loro se sono curiosi, o di ignorarli se preferiscono. Li abbiamo progettati intenzionalmente come elementi opzionali per l'esplorazione, così da poterli conservare anche per un divertimento successivo. In alcuni casi, fermarsi in questi luoghi può persino rendere il viaggio più facile

"C'è anche una funzione di "Collezione di gatti", dove i giocatori ricevono ricompense per aver raccolto un certo numero di gatti in ogni epoca. Potrebbe valere la pena fare qualche deviazione lungo il percorso e prendere qualche gatto mentre si esplora."

Gamereactor: Quanto tempo pensi che richieda una partita di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ? Come si confronta con un gioco di Bravely Default o di Octopath Traveler?

Fukebaru: "Direi che ci vogliono circa 30 ore per una partita standard, e circa 50 ore se ti immergi davvero ed esplori ogni centimetro della mappa attraverso tutte le Ere. Tra le mappe e le Ere ci sono molte attività opzionali, e man mano che sblocchi più magia di Faie, avrai accesso a nuovi minigiochi, quindi il tempo totale di gioco dipende infine dal giocatore e da quanto ti senti avventuroso.

"La nostra storia si svolge in più epoche all'interno del mondo di Philabieldia. In quanto tale, l'ambientazione è confinata al continente di Philabieldia, ma questo ci permette di esplorare in profondità quattro epoche distinte, offrendo una narrazione ricca che trasmette un forte senso di scala e storia. Di conseguenza, potrebbe essere difficile fare un confronto diretto."

Gamereactor: Senza spoiler, quanto The Millennium Tales lascia aperta la possibilità di un sequel nella saga The Adventures of Elliot, e ci sono più finali?

Fukebaru: "Mi piacerebbe che vieste la storia principale quando uscirà il gioco e lo vedeste con i vostri occhi! Ma al momento non abbiamo nulla da annunciare riguardo a un sequel. Tuttavia, il sostegno e l'incoraggiamento che riceveremo dai tifosi che amano il gioco saranno sempre la forza trainante principale dietro i nostri prossimi passi. Se vi è piaciuto il gioco, saremmo grati se potessiate diffondere la notizia sui social media o condividere il vostro feedback direttamente con Square Enix."

Gamereactor: HD-2D ha avuto grande successo sulla Switch originale. Come pensi che il nuovo sistema, e la possibilità di giocare a 1080p in movimento, possano aiutare a mantenere lo slancio tra i fan Nintendo?

Fukebaru: "Fin dall'inizio, avevamo intenzione di sviluppare questo gioco per console di nuova generazione, e sarà disponibile su Switch 2 per i fan Nintendo, così come su PlayStation, Xbox e Steam. Inoltre, abbiamo rilasciato una Demo Prologo su tutte le piattaforme, permettendo ai giocatori di trasferire i propri salvataggi nel gioco completo.

"Abbiamo continuato lo sviluppo con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di giocatori, quindi speriamo che i giocatori possano provarlo sulla piattaforma che preferiscono."

Gamereactor: Qual è una parte di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales di cui pensi che la gente non parli abbastanza?

Fukebaru: "Ci piacerebbe particolarmente che chi ha giocato la Debut Demo potesse scoprire i miglioramenti della qualità della vita che abbiamo apportato, che si possono sperimentare anche nel Prologue Demo. Guardando all'uscita completa, speriamo che le persone prestino molta attenzione alla storia principale e alla storia di Philabieldia, così come alle combinazioni di armi e magicite che potrete sperimentare durante la vostra avventura—e ci piacerebbe in particolare che teneste d'occhio i contributi di Faie. Non solo è affascinante, ma la sua magia sarà utile in ogni tipo di situazione!"

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Grazie a Fukebaru-san e Square Enix per aver dedicato del tempo a rispondere alle nostre domande. Ancora una volta, potrete giocare a The Adventures of Elliot: The Millennium Tales su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 il 18 giugno, e naturalmente avremo una recensione vicino al lancio.