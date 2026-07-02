Le aziende di videogiochi esprimono i loro pensieri "delusi" dopo la notizia della chiusura dei supporti fisici di PlayStation

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Sebbene la decisione di Sony di smettere di produrre dischi fisici per i nuovi giochi PlayStation a partire da gennaio 2028 probabilmente porterà a una serie di ripercussioni per l'intera industria videoludica, ci sono alcune aziende che stanno già facendo un passo avanti e chiariscono di non sostenere questa decisione.

Molti dei distributori e sviluppatori di media fisici di piccola scala che da tempo supportano le vendite fisiche si sono rivolti ai social media per esprimere la loro 'delusione' per la scelta di Sony.

Un esempio di questo è iam8bit, che osserva di essere "profondamente deluso" dalla decisione di Sony e che il suo "impegno" verso i supporti fisici "rimane invariato". Il suo ragionamento è così illustrato: "I giochi fisici sono vitali per la conservazione, la proprietà e la scelta del consumatore, valori che hanno guidato iam8bit fin dalla nostra prima uscita fisica nel 2016."

A peggiorare le cose, Aeternum Game Studios, il creatore di Aeterna Noctis tra gli altri titoli, ha emesso un "messaggio chiaro", promettendo che "rendere le edizioni fisiche una realtà per tutti i nostri titoli è ora una PRIORITÀ ASSOLUTA." L'azienda afferma di non poter "restare a guardare" e che "il formato fisico non è solo un disco; è una conservazione, cultura, e l'anima stessa dei videogiochi."

Certo, Aeternum Game Studios è a mercé di Sony su questo tema, ed è per questo che ha tempo fino a gennaio 2028 per produrre le edizioni fisiche di ogni gioco che realizza e di quelle già disponibili. Si conclude con: "L'industria può cercare di cambiare rotta, ma non lasceremo la tua mano. I tuoi scaffali continueranno a riempirsi di storie."

Un altro esempio è la piattaforma di noleggio GameFly, che sottolinea che l'azienda è gestita da "persone che credono che i prodotti fisici contino ancora." Per questo motivo, promette di impegnarsi a "noleggiare supporti fisici, siano essi giochi o film, finché non strapperanno i dischi dalle nostre mani morbide e idratate."

Tutto questo si aggiunge al fatto che molti fan hanno espresso il loro malcontento, incluso in un post sui social media di Sony riguardo a Spider-Man: Brand New Day, ora pieno di migliaia di giocatori vocali e arrabbiati. Inutile dire che questa è stata una decisione molto controversa da parte del proprietario della PlayStation.