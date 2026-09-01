Le azioni del colosso della fast fashion Shein calano dopo il debutto in borsa

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Dopo l'alta richiesta che il colosso della fast fashion Shein quoti a un posto pubblico, il suo debutto in borsa non ha avuto risultati come previsto. Il previsto debutto in borsa ha visto cadere le azioni di Shein, dopo che non è stata quotata negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a causa delle preoccupazioni riguardo alle sue pratiche lavorative e all'impatto ambientale.

Questo ha portato a un drastico calo della valutazione di Shein, passando da stime di circa 100 miliardi di dollari a circa un quarto di quella cifra, pari a 26,3 miliardi di dollari. L'azienda sta anche affrontando una forte concorrenza e tensioni commerciali mentre entra in borsa.

Charu Chanana, chief investment strategist della banca d'investimento Saxo, ha detto alla BBC News che il mercato non sembra convinto che Shein possa tornare in forma. Secondo Chanana, gli investitori oggi sono più attratti dalle aziende tecnologiche, e Shein ha troppo rischio associato agli investimenti.