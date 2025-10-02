Le azioni di Intel salgono alle stelle mentre AMD flirta con un accordo rivoluzionario

HQ

Per molto tempo, Intel è stata la scelta più ovvia per il processore al momento dell'acquisto di un PC, ma una decina di anni fa il pendolo ha iniziato a oscillare verso AMD ed è diventato sempre più veloce. Oggi, Intel ha perso molte quote di mercato e i suoi processori sono spesso criticati per non tenere il passo.

Ora, un rapporto della CNBC mostra come sia cambiato il panorama dei processori, poiché si scopre che Intel sta attualmente negoziando con AMD per produrre i processori di quest'ultima. Il fatto che il vecchio colosso produrrà i prodotti del suo concorrente più agguerrito è innegabilmente qualcosa che era difficile da prevedere solo cinque anni fa, ma è così che potrebbe andare a finire.

La notizia è stata ben accolta dal mercato e il prezzo delle azioni di Intel è aumentato del 7% a seguito di questa rivelazione. Va anche notato che un mese fa il governo degli Stati Uniti ha acquisito il 10% di Intel per circa 10 miliardi di dollari, e poco più di due settimane fa Nvidia, attualmente l'azienda di maggior valore al mondo, ha investito circa 5 miliardi di dollari in azioni Intel, e ora questo approccio al suo concorrente AMD potrebbe essere interpretato come una mossa in un affare ancora più grande che porterebbe a un monopolio nel business dei processori. Che ne pensi?