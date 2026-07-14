Le balene beluga a Marineland salvarono all'ultimo minuto

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Il parco marino canadese Marineland (Cascate del Niagara, Ontario) ha chiuso già nel 2024 e, da allora, un totale di 30 balene beluga sono rimaste bloccate in una sorta di limbo. Il piano era stato di eutanasiarli tutti, ma la CBC riporta che questa situazione bizzarra spinse infine la National Oceanic and Atmospheric Administration ad approvare un piano di soccorso.

Grazie a questo, le balene ora sopravviveranno. Due saranno inviati all'Oceanogràfic València in Spagna, mentre il resto sarà distribuito tra cinque acquari negli Stati Uniti, incluso il gigantesco Georgia Aquarium di Atlanta, oltre ai parchi SeaWorld.

Marineland è stato accusato di aver trascurato le balene, e 20 di esse sono morte nel parco tra il 2019 e il 2024. Ora dovranno sottoporsi a visite veterinarie e, si spera, avere una vita migliore.