Le banche britanniche esplorano un'alternativa interna a Visa e Mastercard in mezzo alle preoccupazioni di Trump

I dirigenti bancari di alto livello britannici si incontreranno questa settimana per iniziare i piani formali per una rete nazionale di pagamenti che potrebbe operare in modo indipendente dai giganti statunitensi Visa e Mastercard. L'iniziativa, presieduta dall'amministratore delegato di Barclays UK, Vim Maru, mira a ridurre la dipendenza dai sistemi di carte di proprietà americana in mezzo alle preoccupazioni che le tensioni geopolitiche possano compromettere l'accesso.

Circa il 95% delle transazioni con carta nel Regno Unito avviene tramite Visa e Mastercard, secondo il Payment Systems Regulator. Sono cresciute le paure che future decisioni politiche statunitensi (in particolare sotto il presidente Donald Trump) possano minacciare le infrastrutture finanziarie nei paesi alleati, mettendo in evidenza vulnerabilità in economie fortemente prive di contanti come il Regno Unito.

Il progetto, noto come DeliveryCo, è sostenuto da grandi banche tra cui Santander UK, NatWest, Nationwide e Lloyds Banking Group, oltre a enti del settore. Si prevede che la Banca d'Inghilterra contribuirà alla progettazione dell'infrastruttura, con il sistema potenzialmente operativo entro il 2030. I funzionari presentano questa mossa come una costruzione della resilienza piuttosto che una risposta diretta ai rischi politici statunitensi.

Visa e Mastercard hanno accolto con favore l'iniziativa, affermando di rimanere impegnate nel mercato britannico e di sostenere la concorrenza. Personalità del settore sostengono che, indipendentemente dalla politica, stabilire un'alternativa di pagamento nazionale rafforzerebbe la sicurezza economica e garantirebbe continuità in caso di disagio informatico, operativo o geopolitico...