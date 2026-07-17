Le bevande energetiche saranno vietate per gli under 16 in Inghilterra

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Bevande contenenti più di 150 mg di caffeina per litro saranno illegali da vendere a chiunque abbia meno di 16 anni secondo una nuova legge approvata dal governo. Già una persona può far controllare il documento d'identità nei negozi se ordina una bevanda energetica.

La nuova regola entrerà in vigore nell'aprile del prossimo anno e mira a prevenire i livelli di obesità nei bambini, oltre a disturbi del sonno, ansia e mancanza di concentrazione. Le imprese che infrangono la legge potrebbero affrontare scoperte fino a £2.500. Bevande come la Diet Coke non saranno incluse nel divieto, né caffè o tè.

Monster, Red Bull, Relentless e Prime sono tutti soggetti al ban. La ministra della Salute Pubblica Sharon Hodgson afferma che il governo è impegnato a "creare la generazione di bambini più sana di sempre."

Secondo la BBC, circa 100.000 bambini consumano bevande energetiche ogni giorno nel Regno Unito. La British Soft Drink Association ha dichiarato il divieto "inutile", aggiungendo che "dal 2010, i nostri membri si sono impegnati a non commercializzare né promuovere la vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni, e tutte le bevande ad alto contenuto di caffeina portano l'etichetta 'non raccomandato per i bambini'."

Il divieto era stato pianificato già nel 2022, ma è stato abolito poiché il governo conservatore riteneva che il consumo dovesse essere una scelta personale.