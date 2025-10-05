Le richieste di cancellazione del Game Pass aumentano sulla scia dell'aumento dei prezzi

HQ

"Vota con il tuo portafoglio", come dice il proverbio, ed è esattamente quello che le persone sembrano aver fatto dopo che Microsoft e Xbox hanno recentemente annunciato un aumento del prezzo del 50% per Game Pass. Secondo i dati di Google, le richieste di cancellazione per il servizio hanno ora raggiunto livelli record.

In precedenza, il numero più alto di cancellazioni era di circa 34 al giorno, ma ora questa cifra è esplosa a ben oltre 100, con un aumento di quasi il 200%. Inutile dire che non è un bell'aspetto per Xbox e potrebbe segnalare problemi reali se la tendenza continua.

È chiaro che l'aumento dei prezzi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per molti abbonati che non vedono più il servizio come un buon rapporto qualità-prezzo. Ma il problema va oltre la semplice frustrazione dei consumatori. Come riportato in precedenza, Microsoft ha già subito circa 300 milioni di dollari di vendite perse a causa della disponibilità di Call of Duty: Black Ops 6 tramite il servizio in abbonamento.

Quindi la domanda rimane: sei uno dei tanti che ha deciso di staccare la spina a Game Pass?