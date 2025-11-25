Le candidature per gli Steam Awards 2025 sono ora aperte

HQ

Le nomination agli Steam Awards 2025 sono ora aperte, permettendo ai giocatori PC di scegliere i migliori titoli che hanno messo le mani quest'anno. Poiché questi premi si basano interamente sui voti dati dai fan e dagli utenti Steam, spesso vediamo un forte consenso sui giochi complessivi dell'anno nelle 11 categorie.

La competizione è dura nel 2025, come sappiamo, quindi potrebbe essere difficile scegliere le tue nomination, ma Steam suggerisce alcuni giochi popolari ogni volta che apri una categoria. Quindi, se quest'anno non hai passato molto tempo a giocare sul PC, non devi preoccuparti di scegliere solo tra i giochi della tua libreria.

Per la maggior parte delle categorie, Steam ti permette di scegliere solo i titoli usciti quest'anno, ma il premio Labour of Love funziona in modo un po' diverso. Potrai scegliere praticamente qualsiasi gioco purché sia stato rilasciato prima della vendita autunnale dello scorso anno, ad eccezione dei giochi che hanno già vinto il premio.

Le candidature saranno ufficialmente svelate durante il Steam Winter Sale, quando inizieranno le votazioni. I vincitori saranno annunciati il 3 gennaio 2026. Buon voto!