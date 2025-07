Le canzoni stanno diventando di nuovo più lunghe, mettendo sotto pressione l'era del pop di TikTok

HQ

Dall'arrivo di TikTok, le canzoni che sono cresciute di più in termini di popolarità sono in gran parte diventate più corte. I contenuti di breve durata ti vendono un momento all'interno di una canzone e le persone cercano specificamente quel pezzo. Vuoi il ritornello squillante o il testo spiritoso, non un preludio di 3 minuti.

E così, le canzoni sono diventate più corte. Secondo un rapporto della BBC, sono scesi a un minimo scioccante nel 2019 e alcuni colpi superano a malapena i due minuti. PinkPanthress, uno dei più grandi nomi emergenti di quest'epoca, ha per lo più tracce che vanno da un minuto a poco più di due minuti.

In gran parte, questo è dovuto al fatto che il pop con deficit di attenzione scarta la maggior parte della formula che compone una canzone pop tradizionale. Raramente c'è un'introduzione, nessun pre-ritornello, i ponti possono essere gettati fuori dalla finestra e le speranze di un terzo ritornello vengono infrante.

Ma la BBC osserva anche che le persone stanno iniziando a godersi di nuovo le canzoni più lunghe. Pink Pony Club, Messy, People Watching, superano tutti i quattro minuti e si stanno avvicinando ai cinque minuti. Le canzoni elencate hanno tutte messaggi forti, con temi potenti, che dimostrano che le persone non sono davvero interessate a quanto dura una canzone se gli piace ciò che c'è al centro del testo.

Quindi, se eravate preoccupati che i bambini di questi tempi avrebbero portato a canzoni lunghe 10 secondi nel prossimo futuro, sembra che stiamo tornando verso il solito punto di circa 3-5 minuti.