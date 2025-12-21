"Le capacità grafiche di Nex Playground sono più o meno simili a quelle di PS3"

HQ

Ha attirato molta attenzione nei media videoludici americani che, durante il Black Friday, la Xbox Series S/X non solo è stata battuta da Playstation e Switch negli Stati Uniti, ma anche da Nex Playground. Una console di cui molti probabilmente non hanno mai sentito parlare.

HQ

È un dispositivo simile a Kinect senza controller, venduto a un prezzo più conveniente di 249 dollari. Dopo il successo commerciale, il CEO di Nex David Lee è stato intervistato da The Game Business (tramite Pure Xbox) e ha condiviso le sue opinioni sull'hardware e sul suo ruolo nel mercato. Ha detto:

"Non vogliamo competere con la grafica di alto livello. Le nostre capacità grafiche su Nex Playground sono più o meno simili a quelle di PS3. Ma possiamo creare grandi giochi su PS3. La grafica non è male. È 10 volte la Wii. Non è che non sia migliorato [rispetto a Wii], è sicuramente migliorato. E ci permette di creare giochi immersivi."

Ci sono molti giochi, spesso basati su marchi popolari come Bluey, Care Bears, Peppa Pig e Teenage Mutant Ninja Turtles, oltre a titoli fitness come NHL Puck Rush e Zumba Fitness Party. Ma esiste anche un modello di abbonamento, che Nex considera una necessità affinché la console abbia successo:

"Nintendo ha ampliato il pubblico con la Wii. Quando ampli il pubblico, e vogliono cose diverse, e comprano solo Wii Fit, Wii Sports e pochi altri... È un po' un problema. Chi sono io per parlare a nome di Nintendo? Nintendo ovviamente ha una strategia davvero ottima su come vuole servire il pubblico. Ma, dal nostro punto di vista, vogliamo costruire qualcosa di sostenibile. E se costruiamo una piattaforma e la gente viene a comprare un paio di giochi e basta... L'intero sistema non è sostenibile. Semplicemente non è così. È molto importante che ci prepariamo a servire continuamente il nostro cliente con nuove innovazioni, così che l'intero sistema può sostenersi."

Nex Playground è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, e solo quest'anno sono state vendute oltre 600.000 unità. Sarà lanciato anche in altre parti del mondo in futuro, quindi sembra probabile che sentiremo parlare di più su Nex Playground nel 2026.