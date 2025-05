Le carte trofeo Pokémon Pikachu vedono un'offerta di $ 82.000 all'asta

HQ

Goldin, la casa d'aste nota per i suoi oggetti da collezione da record, mostra ancora una volta il valore che alcune sfuggenti carte Pokémon possono attirare. Abbiamo tutti sentito parlare di rari Charizard e Pikachu che guadagnano centinaia di migliaia se non milioni all'asta ormai, ma è comunque davvero impressionante vedere quanti soldi guadagnano questi oggetti.

Di recente, sul sito web di Goldin è apparso un elenco per una collezione di tre carte Pikachu trofeo. Il Pikachu Trofeo del 2° Torneo Promozionale Giapponese 1997-1998 è una carta molto difficile da ottenere, sia che tu stia cercando di ottenere le carte oro, argento o bronzo. Tutti e tre sono disponibili in questa collezione, ma già il prezzo è alle stelle per loro. Al momento in cui scriviamo, l'offerta è di $ 82.000. Mancano tre settimane anche alla fine dell'asta, quindi aspettati che il prezzo aumenti.

Altrove, Goldin sta anche mettendo all'asta un foglio non tagliato di carte olodola del set base Pokémon del 1999. Quest'anno segna la prima volta che le carte Pokémon sono state stampate in inglese e stiamo già assistendo all'aumento del prezzo anche di questo articolo. Certo, l'offerta è di $ 22.000 in questo momento, che non è una cifra enorme come le carte Pikachu da $ 82.000, ma continua a mostrarci quanto le persone sono disposte a pagare per le carte Pokémon.

Siamo sicuri che questo pezzo, come molti altri che mostrano quanto le persone pagheranno per carte rare, ti farà sicuramente scavare nella tua vecchia collezione alla ricerca di una scoperta sfuggente. Dopotutto, non c'è nulla di male a controllare, e potresti imbatterti in un po' d'oro da un vecchio set.

