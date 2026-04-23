Le Cartel Studio parla del perché ora è il momento giusto per Heave Ho 2: "Ora stavamo solo pensando di creare con più contesto"

Quest'estate, uno dei tanti giochi che senza dubbio catturerà l'attenzione dei fan di tutto il mondo è il seguito del platformer cooperativo Heave Ho. Creato da Le Cartel Studio e pubblicato da Devolver Digital, questo titolo sequel introdurrà nuovi elementi di gameplay e sposterà l'attenzione dal semplice platforming a sfide più complesse che le squadre di giocatori, sia locali che online, dovranno superare.

Con Heave Ho 2 promesso per PC, Switch e Switch 2 in estate, durante l'evento New Game Plus del London Games Fest, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Fred Coispeau, co-fondatore e direttore creativo di Le Cartel, per saperne di più sul gioco, incluso perché ora è il momento perfetto per Heave Ho 2.

"Perché è il momento perfetto? Non lo so. Così abbiamo rilasciato il gioco, il primo, sette anni fa, e dopo il COVID, dato che ricevevamo molti feedback sul gioco, i giocatori ne volevano di più, un po' questo, ecc. Penso che avessimo abbastanza distanza dal primo gioco per pensare a creare un nuovo passo. E, sai, il primo gioco riguardava solo un obiettivo, finire un livello dal punto A al punto B. Era solo platforming e ora pensavamo solo di creare con più contesto. Voglio dire, per esempio, cosa succede se i nostri personaggi fossero in cucina? E se i nostri personaggi andassero nello spazio? E se il nostro personaggio fosse legato? Ci ha dato l'opportunità di pensare a nuovi gameplay, e quindi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente crearlo."

Abbiamo anche chiesto a Coispeau perché i giochi cooperativi stanno tornando a essere così successi e come Heave Ho 2 stia sfruttando questa tendenza.

"Certo, c'è, sai, il COVID. Penso che l'abbiamo visto con Heave Ho 1. Durante il COVID, molte persone si sono divertite a giocare a Heave Ho, ma non solo a Heave Ho, Overcooked e a molti altri giochi, giochi co-op. Penso anche che ci siano sempre più famiglie che amano giocare insieme. Ed è un buon motivo per giocare in cooperativa. E anche c'è un po' più sociale, sai, ci abbiamo detto che Heave Ho era come un generatore di legami sociali e credo sia un nuovo modo per passare del tempo con gli amici. Quindi sì, la cooperativa è un grande successo. Ovviamente, ci sono anche i social media. È divertente vedere le persone giocare ai giochi. Quindi sì, penso che sia il motivo per cui ci piace."

Puoi vedere l'intervista completa con Coispeau qui sotto e, per ulteriori contenuti da Heave Ho 2, aspettati ulteriori annunci a breve, dato che non abbiamo ancora notizie sulla data di lancio ufficiale del gioco.