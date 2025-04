Le cartucce di gioco Switch 2 Edition hanno tutti i contenuti inclusi all'interno, non è necessario alcun download

HQ

È passata una settimana da quando Nintendo ha mandato in onda il suo Direct incentrato su Nintendo Switch 2, mostrando l'hardware, le periferiche e i titoli che accompagneranno la console sia al lancio che nei mesi successivi. Ma l'evento non è stato privo di ombre, causate dalla mancanza di trasparenza 'a priori' nell'annunciare il prezzo dei nuovi prodotti (e dove l'opinione maggioritaria afferma che sia eccessivo) e nel dettagliare alcune caratteristiche poco chiare sui titoli che riceveranno un'edizione migliorata su Switch 2. Ora sembra che abbiamo delle notizie, ed è in qualche modo positivo.

Sebbene inizialmente fosse stato affermato che le cartucce di gioco Switch 2 Edition (giochi che sono stati rilasciati su Switch 1 e avranno versioni migliorate e leggermente ampliate sul nuovo hardware) avrebbero contenuto solo lo stesso software di quelle su Switch 1 con l'aggiunta di un codice per il download digitale di nuovi contenuti, non sarà così.

Secondo le informazioni fornite dal media australiano Vooks e ripubblicate dall'utente Wario64 su Bluesky, le cartucce per giochi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition includeranno tutti i contenuti della cartuccia, senza ulteriori download o altri controlli online richiesti. Questa è una notizia rassicurante per molti, in quanto con i primi rapporti e anche con la polemica sulle chiavi magnetiche dei giochi, sembrava che Nintendo stesse parcheggiando la sua tradizionale diligenza con il formato fisico, che nel caso di Nintendo è ancora un segmento di vendita molto importante di circa il 50%.